Юрий ВИРТ: «Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

«Боевая игра. Нам противостояла очень хорошая команда. Когда приехали сегодня на игру и увидели газон - поняли, что будем играть больше через верховые передачи. Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно. Поэтому мы максимально упрощали игру.

Мы заслужили ничью. Эта ничья - идет нам в актив. У нас было немного моментов. Но мы могли забить. Могли пропустить - спасла перекладина, спасал Богдан Когут.

Команда в конце добавила. Сыграли замены. Удачно вошли игру и Шестаков, и Гегедош, и Тимофеенко. К сожалению, не могли освежить среднюю зону. Дисквалифицирован Кучеров, получил травму Клец. Сейчас ищем игрока, который мог бы усилить эту зону.

Доволен отношением и самоотдачей сегодня. Хочется улучшить качество игры. Но на таком поле это очень трудно. Тем более, у нас были кадровые проблемы», - сказал Вирт.