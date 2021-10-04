Юрий ВИРТ: «Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно»

Наставник «Вереса» – о ничьей с «Александрией»

  • 04.10.2021 04:40
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Юрий ВИРТ: «Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

«Боевая игра. Нам противостояла очень хорошая команда. Когда приехали сегодня на игру и увидели газон - поняли, что будем играть больше через верховые передачи. Даже четыре-пять передач на таком поле сделать очень трудно. Поэтому мы максимально упрощали игру.

Мы заслужили ничью. Эта ничья - идет нам в актив. У нас было немного моментов. Но мы могли забить. Могли пропустить - спасла перекладина, спасал Богдан Когут.

Команда в конце добавила. Сыграли замены. Удачно вошли игру и Шестаков, и Гегедош, и Тимофеенко. К сожалению, не могли освежить среднюю зону. Дисквалифицирован Кучеров, получил травму Клец. Сейчас ищем игрока, который мог бы усилить эту зону.

Доволен отношением и самоотдачей сегодня. Хочется улучшить качество игры. Но на таком поле это очень трудно. Тем более, у нас были кадровые проблемы», - сказал Вирт.

Источник — ФК Верес

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