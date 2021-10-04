Степаненко провел 350 матчей за Шахтер

Хавбек «горняков» провел юбилейный поединок

  • 04.10.2021 04:01
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Степаненко провел 350 матчей за Шахтер
© Футбол 1/2/3. Тарас Степаненко (слева)

Поединок 10 тура чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер» (0:0) стал юбилейным для Тараса Степаненко.

Опорный полузащитник провел свой 350-й официальный матч во всех турнирах в составе донецкого клуба.

Степаненко выступает за «оранжево-черных» с 2010 года (проводит свой 12-й сезон). За это время он завоевал вместе с командой 22 трофея.

Тарас входит в топ-6 футболистов в истории «Шахтера» по количеству матчей – больше отыграли только Дегтерев (379), Ященко (444), Пятов (478), Соколовский (485) и Срна (536).

Источник — ФК Шахтер Донецк

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