Степаненко провел 350 матчей за Шахтер

Поединок 10 тура чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер» (0:0) стал юбилейным для Тараса Степаненко.

Опорный полузащитник провел свой 350-й официальный матч во всех турнирах в составе донецкого клуба.

Степаненко выступает за «оранжево-черных» с 2010 года (проводит свой 12-й сезон). За это время он завоевал вместе с командой 22 трофея.

Тарас входит в топ-6 футболистов в истории «Шахтера» по количеству матчей – больше отыграли только Дегтерев (379), Ященко (444), Пятов (478), Соколовский (485) и Срна (536).