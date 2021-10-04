Евгений КРАСНИКОВ: «В Динамо у меня было другое видение»

Функционер объяснил, почему игроки, которых он привел в столичный клуб, не заиграли в Киеве

  • 04.10.2021 03:40
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Евгений КРАСНИКОВ: «В Динамо у меня было другое видение»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о своей работе в киевском «Динамо».

– В «Динамо» я поработал совсем недолго. Игорь Суркис - прекрасный человек, он дал мне серьезную должность в клубе. Но, немного поработав, я сразу понял, что у Александра Хацкевича, который тогда был главным тренером «Динамо», чуть другое направление и видение. Он видел все по одному, а я - по-другому.

– Есть версия, что ваших Че че, Буэно, Сидклея Хацкевич не ставил в состав из-за того, что их завели в клуб в обход его агента...
– У меня отличные отношения с Хацкевичем. Разговоров на эту тему было много. С Че че, насколько я понимаю, у него просто не сложились отношения. Это сложноватый парень. Сидклею не повезло, потому что вырос Миколенко. За Че че они какие-то деньги получили, Сидклей сейчас уехал в ПАОК. Так что убытков я «Динамо» не нанес. Может, принес мало пользы, но у меня просто было чуть другое видение. Я хотел добавить креатива в дисциплинированный динамовский футбол, - сказал Красников.

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Источник — BurBuzz

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