Евгений КРАСНИКОВ: «В Динамо у меня было другое видение»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о своей работе в киевском «Динамо».

– В «Динамо» я поработал совсем недолго. Игорь Суркис - прекрасный человек, он дал мне серьезную должность в клубе. Но, немного поработав, я сразу понял, что у Александра Хацкевича, который тогда был главным тренером «Динамо», чуть другое направление и видение. Он видел все по одному, а я - по-другому.

– Есть версия, что ваших Че че, Буэно, Сидклея Хацкевич не ставил в состав из-за того, что их завели в клуб в обход его агента...

– У меня отличные отношения с Хацкевичем. Разговоров на эту тему было много. С Че че, насколько я понимаю, у него просто не сложились отношения. Это сложноватый парень. Сидклею не повезло, потому что вырос Миколенко. За Че че они какие-то деньги получили, Сидклей сейчас уехал в ПАОК. Так что убытков я «Динамо» не нанес. Может, принес мало пользы, но у меня просто было чуть другое видение. Я хотел добавить креатива в дисциплинированный динамовский футбол, - сказал Красников.

Читайте также: КРАСНИКОВ: «Шахтер» хотел купить Тайсона еще в 21 год, но не рискнул»