КРАСНИКОВ: «Шахтер хотел купить Тайсона еще в 21 год, но не рискнул»

Функционер рассказал о трансфере, который вызывал у него опасение

  • 02.10.2021 13:59
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КРАСНИКОВ: «Шахтер хотел купить Тайсона еще в 21 год, но не рискнул»
© Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, какие трансферы клуба вызывали у него страх.

– Когда у вас был наибольший страх, что кто-то из футболистов не заиграет, и с вас спросят за потраченные миллионы?
– Любой большой трансфер - это колоссальное напряжение. Я, может, и не сплю от этого. Например, «Шахтер» же не купил Тайсона сразу, потому что им сказали, что он немножко психованный. «Шахтер» вел Тайсона еще тогда, когда он выиграл кубок Судамерикана и кубок Либертадорес в 21 год. Тогда мы общались с президентом «Шахтера», и он говорил, что сомневается в трансфере Тайсона. Но я рискнул и взял его в «Металлист», - сказал Красников.

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Источник — BurBuzz

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