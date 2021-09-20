ТАЙСОН: «Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года»

Бывший капитан и лидер «Шахтера» Тайсон, который ныне играет в Бразилии, рассказал, как состоялся его процесс возвращения на родину.
«Я общался с Филипе Луисом, он позвонил мне и спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию, на что я сказал: «Да». Он уже все понимал, потому что сказал: «Тайсон, я знаю, что в Бразилии ты вернешься только в «Интернасьонал», но я должен спросить тебя о «Фламенго». Донецкий «Шахтер» предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже принял решение вернуться в «Интернасьонал», - рассказал Тайсон.
33-летний Тайсон после возвращения в Бразилию провел 10 матчей в тамошней Серии А, в которых отличился только 1 забитым мячом.
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