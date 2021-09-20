ТАЙСОН: «Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года»

Бразилец вспомнил, как украинский клуб пытался сохранить его в своих рядах

  • 20.09.2021 09:53
  • 1161 просмотр
  • 3 комментария
ТАЙСОН: «Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года»
© gaveanews.com. Тайсон (крайний слева) общался с Филипе Луисом (крайний справа)

Бывший капитан и лидер «Шахтера» Тайсон, который ныне играет в Бразилии, рассказал, как состоялся его процесс возвращения на родину.

«Я общался с Филипе Луисом, он позвонил мне и спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию, на что я сказал: «Да». Он уже все понимал, потому что сказал: «Тайсон, я знаю, что в Бразилии ты вернешься только в «Интернасьонал», но я должен спросить тебя о «Фламенго». Донецкий «Шахтер» предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже принял решение вернуться в «Интернасьонал», - рассказал Тайсон.

33-летний Тайсон после возвращения в Бразилию провел 10 матчей в тамошней Серии А, в которых отличился только 1 забитым мячом.

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Комментарии
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    Alex86 1
    Alex86 1, 20.09.2021 10:43
    +1
    Зря предлагал, сдал нытик, гнать стоило, а на его место искать иного
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    steelmaker
    steelmaker, 20.09.2021 10:08
    0
    Trollface, 20.09.2021 10:05
    Кто это?
    ты что Тайсона не знаешь? Ну, это ж бывший боксер, который ухо откусил Холифилду!
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    Trollface
    Trollface, 20.09.2021 10:05
    +4
    Кто это?
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