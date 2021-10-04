Олег МАТВЕЕВ: «Сказалось отсутствие у Динамо и Шахтера нападающих»

В центральном поединке осенней части чемпионата УПЛ «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью (0:0).

Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Олег Mатвеев поделился своими впечатлениями от сражения грандов украинского футбола.

«Если откровенно, то я ожидал совсем другого накала. Особенно неубедительно соперники действовали в атаке. Впрочем, это и не удивительно, ведь в их составах почти все игровое время отсутствовали «чистые» нападающие. А действовавшим на острие полузащитникам попросту не хватало навыков форварда.

Конечно, будь в составе «Шахтера» лидер нападения Лассина Траоре, то все могло сложиться по другому. Однако легионер надолго выбыл из строя из-за травмы и его отсутствие сказывалось на действиях «горняков» в завершающей стадии.

Динамовцы после разгрома в Суперкубке Украины сегодня решили действовать от обороны. Их ничья вполне устраивала, что позволяло уйти на перерыв в чемпионате УПЛ на первом месте и с комфортным отрывом от «Шахтера». И они добились нужного результата особо не напрягаясь, однако разочаровали большим количеством технического брака», - сказал Mатвеев.

В текущем сезоне УПЛ «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. «Шахтер» - второй, набрав 23 очка.