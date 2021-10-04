Сергей КУЗНЕЦОВ: «Место в турнирной таблице обязывало добыть три очка»

Наставник «Колоса» высказался после победы над «Черноморцем»

  • 04.10.2021 01:59
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Сергей КУЗНЕЦОВ: «Место в турнирной таблице обязывало добыть три очка»
© Футбол 1/2/3. Сергей Кузнецов

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

«У нас была задача - добыть три очка. То место в турнирной таблице, которое мы занимаем, обязывает добыть эти три очка. Я думаю, что людям футбол понравился. Была острая и зрелищная игра с обилием голевых моментов. Обе команды высоко прессинговали, были мотивированы, было много спортивной агрессии, много единоборств, поэтому, я думаю, футбол всем понравился. Выход Ренана и Ситчинавы? Хотелось свежести и обострения. Эти ребята хорошо выглядят в тренировочном процессе, поэтому хотелось их выпустить. Была большая вероятность, что они выйдут удачно. Так и сложилось. Буквально первым касанием - один отдал, а второй забил. В целом по игре, они, конечно, добавили агрессии. Они сделали все, что нужно было сделать», - сказал Кузнецов.

Источник — Футбол 1/2/3

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