КРАСНИКОВ: «Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников поделился своими мыслями о перспективах главного тренера - Александра Кучера.

«Молодой тренер Александр Николаевич Кучер принял команду во Второй лиге, которую прошел на одном дыхании. Сейчас, на мой взгляд, «Металлист» показывает лучший футбол в Первой лиге. Я считаю, что это заслуга главного тренера. Надеюсь, что он, как и Мирон Маркевич, выведет «Металлист» на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я им буду в этом помогать», - сказал Красников.