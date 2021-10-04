КРАСНИКОВ: «Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень»

Вице-президент «Металлиста» размышляет о перспективах главного тренера

  • 04.10.2021 01:38
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КРАСНИКОВ: «Надеюсь, что Кучер выведет Металлист на высокий уровень»
© ФК Металлист. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников поделился своими мыслями о перспективах главного тренера - Александра Кучера. 

«Молодой тренер Александр Николаевич Кучер принял команду во Второй лиге, которую прошел на одном дыхании. Сейчас, на мой взгляд, «Металлист» показывает лучший футбол в Первой лиге. Я считаю, что это заслуга главного тренера. Надеюсь, что он, как и Мирон Маркевич, выведет «Металлист» на высокий уровень вместе с Александром Ярославским. А я им буду в этом помогать», - сказал Красников.

Источник — BurBuzz

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