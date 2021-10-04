КЕНДЗЕРА: «Мы должны были показать хороший футбол после 0:5 от Баварии»

Защитник киевского «Динамо» прокомментировал итог матча против «Шахтера»

  • 04.10.2021 00:47
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КЕНДЗЕРА: «Мы должны были показать хороший футбол после 0:5 от Баварии»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал итог матча против «Шахтера» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

– Насколько сложно было подойти к матчу против Шахтера» после 0:5 от Баварии в психологическом плане?

– Матч против «Шахтера» был очень важен для нас и мы должны были показать хороший футбол после 0:5 от «Баварии». Это был очень неприятный счет для нас, и хотелось показать, что мы можем на хорошем уровне играть как в обороне, так и в атаке.

– Как Мистер настраивал команду?

– Мы недавно проиграли «Шахтеру» в матче за Суперкубок и особенно нас настраивать не надо было. Каждый был готов показать хороший футбол, и как команда мы хотели продемонстрировать, что умеем играть.

– Насколько повреждения Миколенко и Вербича повлияли на команду?

– И Миколенко, и Вербич – это очень важные для нас футболисты. Но сегодня те, кто их заменил, и Караваев, и Витиньо сыграли на нормальном уровне.

– Насколько в команде довольны именно этим результатом?

– Прежде всего, хорошо, что мы не пропустили. У нас были моменты в атаке, но забить не получилось. Мы сохраняем первое место в чемпионате и двигаемся дальше.

Источник — ПроФутбол

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