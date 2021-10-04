ЗАБАРНЫЙ: «Ничья устраивает нас. Мы неплохо смотрелись на фоне Шахтера»

Защитник «Динамо» поделился впечатлениями от поединка против «горняков»

  • 04.10.2021 00:32
  • 54 просмотра
  • 1 комментарий
ЗАБАРНЫЙ: «Ничья устраивает нас. Мы неплохо смотрелись на фоне Шахтера»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился впечатлениями от поединка против «Шахтера» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

- После поражения в Суперкубке сегодняшняя ничья – приемлемый результат для нас?

- В принципе, ничья устраивает нас. Тем не менее, конечно, хотелось взять реванш. Хотели выиграть, играли на победу, все ребята старались. У нас были хорошие моменты, неплохо выбегали в контратаки – оставалось только забить.

- Многие признают, что Суперкубок Украины – второстепенный турнир, и главное – это чемпионат и Кубок страны. Сегодня «Динамо» сыграло с «Шахтером» вничью и осталось на первом месте в турнирной таблице. Сегодняшний результат закрепляет тот факт, что «Динамо» – лучший клуб страны?

- Суперкубок в любом случае важен, потому что это трофей. У нас нет проходных матчей – все игры важны, тем более с «Шахтером», с которым у нас принципиальное противостояние. В матче за Суперкубок мы сыграли неудачно, не удалось выполнить план на игру, поэтому получился такой результат. В чемпионате важно было не проиграть, но при этом хотелось и выиграть.

- Между двумя матчами с «Шахтером» прошло менее двух недель. Чем отличались эти две игры?

- Наверное, мы играли более агрессивно, не проигрывали борьбу, как было в Суперкубке.

- Тренер доволен результатом? Что сказал Мирча Луческу в раздевалке?

- Мистер отметил, что мы провели неплохую игру. В принципе, он доволен, но не всеми моментами – в частности, отметил, что если бы мы выходили из обороны через пас, то играли бы лучше. В целом же отметил, что мы неплохо смотрелись на фоне «Шахтера». То, о чем договаривались перед матчем, нам удалось выполнить на поле.

- Ничья – закономерный результат? Могли забить как мы, так и «Шахтер» мог отличиться, особенно в концовке…

- Это футбол. В нем всегда присутствуют моменты, и тот, кто ими успешнее распоряжается, тот и побеждает.

- Какие ожидания от поездки в сборную? Сейчас наступает время решающих матчей…

- Честно говоря, хотелось бы завершить, наконец, серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить только с целью победить.

- О предстоящих соперниках уже думал?

- Нет, я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 01:01
    0
    На фоне Шахтёра, он сам понял что сказал и как унизил свой клюб?
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