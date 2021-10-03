Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо в конце матча просто тянуло время»

Главный тренер «Шахтер» недоволен ничьей в поединке УПЛ против киевлян

  • 03.10.2021 23:38
  • 1520 просмотров
  • 25 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо в конце матча просто тянуло время»
© dynamo.kiev.ua. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный матч 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0):

«Только одна команда сегодня доминировала с начала и до конца — это «Шахтер». Доволен, как мы сегодня сыграли. Да, мы не забили голов, но возможностей для этого создали очень много.

«Динамо» в конце матча просто тянуло время. Но это сильный соперник, который в прошлом сезоне выиграл все трофеи. Правда, в сезоне нынешнем ситуация уже поменялась – Суперкубок выиграл «Шахтер». Играть против «Динамо» всегда сложно, но сегодня мы заслуживали большего».

Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 01:02
    0
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:41
    Минай - Ингулец, кто из них сильнее, и насколько? Ингулец, вы вроде тоже не победили.
    Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
    Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
    +
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    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 04.10.2021 01:01 (изменен)
    0
    avk2307, 04.10.2021 00:50
    Они вообще то в паралельных матчах побеждают.
    Как говорится: на шахту надейся, а сам побеждай.
    И в следующем туре у Динамо точно больше шансов
    На другие команды надейся, но сам против прямого конкурента побеждай, а не играй в автобус.
    Игра в автобус, как для меня свидетельствует об таких фактах:
    -дк не способно играть в другой футбол против шахтера, что бы добиться результата
    -дк явно слабее шахтера, по этому изначально готовили эту схему с такой плотной игрой в защите в последней три поля возле своих ворот
    Понимаю, когда играл шериф против реала, где есть большая разница в мастерстве и технике. Но когда, команда, которая считает себя сильнейшей, чемпионской и является при этом чемпионом играет так, еще у себя дома, добавить ничего не могу.
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    lenares85
    online
    lenares85, 04.10.2021 00:56
    0
    умей принимать результат достойно сыграл на ничью мог прождуть а вопит как будто выиграли кумарит этот макаронник противный чел
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    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:50
    +1
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:41
    Минай - Ингулец, кто из них сильнее, и насколько? Ингулец, вы вроде тоже не победили.
    Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
    Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
    Они вообще то в паралельных матчах побеждают.
    Как говорится: на шахту надейся, а сам побеждай.
    И в следующем туре у Динамо точно больше шансов
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:41 (изменен)
    -2
    avk2307, 04.10.2021 00:35
    Потеря очков Ворсклой и Зарей уже в прошлом. Кстати Шахтер тоже не особо то набрал.
    Важно как между собой сыграют,чего финнов или Караганду вспоминать,еслиу Миная не выигрываете.
    Минай - Ингулец, кто из них сильнее, и насколько? Ингулец, вы вроде тоже не победили.
    Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
    Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:36
    0
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:33
    Посмотрим. Пока ворскла и заря, очень круто себя и Украину представили в еврокубках в этом сезоне. Вероятность потери очей, есть конечно. Но думаю, в дк с такой игрой вероятность куда более значительная, в матчах с другими командами.
    Тем более, что игра с Зарей перед Реалом и точно будет ротация....
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    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:35
    0
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:33
    Посмотрим. Пока ворскла и заря, очень круто себя и Украину представили в еврокубках в этом сезоне. Вероятность потери очей, есть конечно. Но думаю, в дк с такой игрой вероятность куда более значительная, в матчах с другими командами.
    Потеря очков Ворсклой и Зарей уже в прошлом. Кстати Шахтер тоже не особо то набрал.
    Важно как между собой сыграют,чего финнов или Караганду вспоминать,еслиу Миная не выигрываете.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:33 (изменен)
    -1
    avk2307, 04.10.2021 00:27
    Та Заря или не та увидим через 10 дней , но крови она Шахтеру точно попьет.
    Ну и с Ворсклой и Десной Шахтер по моему тоже не играл.
    Посмотрим. Пока ворскла и заря, очень круто себя и Украину представили в еврокубках в этом сезоне. Вероятность потери очей, есть конечно. Но думаю, в дк с такой игрой вероятность куда более значительная, в матчах с другими командами.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:27 (изменен)
    +1
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:26
    Заря уже не та, к сожалению конечно, но это наглядно демонстрировали матчи ле и лк.
    Не думаю, что они сейчас могут составит конкуренцию шахтеру и динамо
    Та Заря или не та увидим через 10 дней , но крови она Шахтеру точно попьет.
    Ну и с Ворсклой и Десной Шахтер по моему тоже не играл.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:26
    -1
    avk2307, 04.10.2021 00:23
    Такие команды и Шахтеру попадутся. И далеко ходить не надо-следующий соперник - Заря.
    Заря уже не та, к сожалению конечно, но это наглядно демонстрировали матчи ле и лк.
    Не думаю, что они сейчас могут составит конкуренцию шахтеру и динамо
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:23
    +1
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:21
    Ты забыл слово "Пока"
    Пока Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать.
    Кто знает, вдруг еще попадаться такие команды как Александрия, где судья будет более принципиальный и не поставит пенальку. Или такие команды, которые отнимут у вас очи, по типу ингульца.
    Если команда "чемпион", она должна доказывать это в личных встречах и не упускать возможность еще больше оторваться от конкурента. Тем более, что матч сейчас домашний. Ну если, чемпионство на фарте, при ряде обстоятельств, то тогда да, можно зажаться на свой половине и играть в антифутбол. Понятно, что стратегия, есть стратегия, и автобусом можно чемп выиграть, но в дк сейчас побеждать просто нечем и некем. Разве что на фарте.
    Такие команды и Шахтеру попадутся. И далеко ходить не надо-следующий соперник - Заря.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 04.10.2021 00:21 (изменен)
    -5
    KIEv, 03.10.2021 23:53
    Вот этот клоун не понимает азы игры футбол. Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать. Кротам нудна была победа, а они один раз в створ ворот попали. Разве так должна играть команда которой нужно побеждать? Эта зебра мне все больше нравится в качестве тренера кротов))
    Ты забыл слово "Пока"
    Пока Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать.
    Кто знает, вдруг еще попадаться такие команды как Александрия, где судья будет более принципиальный и не поставит пенальку. Или такие команды, которые отнимут у вас очи, по типу ингульца.
    Если команда "чемпион", она должна доказывать это в личных встречах и не упускать возможность еще больше оторваться от конкурента. Тем более, что матч сейчас домашний. Ну если, чемпионство на фарте, при ряде обстоятельств, то тогда да, можно зажаться на свой половине и играть в антифутбол. Понятно, что стратегия, есть стратегия, и автобусом можно чемп выиграть, но в дк сейчас побеждать просто нечем и некем. Разве что на фарте.
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:14
    +3
    New Zealander, 04.10.2021 00:13
    І де я тут ображав Луческу?
    А я не про образу, а про прогноз.
    Очікування- Реальність
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 00:13
    -5
    avk2307, 04.10.2021 00:12
    Вот тебе один из твоих вчерашних прогнозов, из него исходи и комментируй:
    New Zealander, 03.10.2021 11:27-5
    Давайте будемо відвертими. У нинішнього Динамо є шанси тільки якщо стається якийсь казус чи форс мажор. Ну там рекошет від ворони, чи рикошет від шишки (як було з Інгульцем наприклад). Ну або рефері додасть 10 хвилин чи дасть сумнівний пеналь. Може ще від сильного вітру залетіти як було на одному з матчів на зборах. Сьогодні очікуємо знову 3:0 інакше фани Шахтаря просто не зрозуміють. Голи на рахунку Патріка, Педріньйо та Соломона. Вперед!
    І де я тут ображав Луческу?
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 00:12
    -8
    BestOf, 04.10.2021 00:06
    У Шахтера НОЛЬ ударов по воротам. Перспективный итальянский тренер превращается в донецкого пропагандиста
    Пропагандист это ты потому что врешь
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.10.2021 00:12
    +3
    New Zealander, 04.10.2021 00:00
    А почему клоун? Каждый имеет право на личное мнение. Не нравиться его мнение? Прокоментируй ты, но не оскорбляй человека
    Вот тебе один из твоих вчерашних прогнозов, из него исходи и комментируй:
    New Zealander, 03.10.2021 11:27-5
    Давайте будемо відвертими. У нинішнього Динамо є шанси тільки якщо стається якийсь казус чи форс мажор. Ну там рекошет від ворони, чи рикошет від шишки (як було з Інгульцем наприклад). Ну або рефері додасть 10 хвилин чи дасть сумнівний пеналь. Може ще від сильного вітру залетіти як було на одному з матчів на зборах. Сьогодні очікуємо знову 3:0 інакше фани Шахтаря просто не зрозуміють. Голи на рахунку Патріка, Педріньйо та Соломона. Вперед!
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 04.10.2021 00:06
    +7
    У Шахтера НОЛЬ ударов по воротам. Перспективный итальянский тренер превращается в донецкого пропагандиста
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 00:00
    -5
    Roger, 03.10.2021 23:58
    Почему же "сильный" соперник не смог снова "размазать" Динамо как в Суперкубке? Может потому что соперник не очень больно то и сильный? )
    потому что травма Траоре, и автобус это не самая проигрышная тактическая схема, с Бенфикой вы тоже выстояли.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 04.10.2021 00:00
    -10
    KIEv, 03.10.2021 23:53
    Вот этот клоун не понимает азы игры футбол. Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать. Кротам нудна была победа, а они один раз в створ ворот попали. Разве так должна играть команда которой нужно побеждать? Эта зебра мне все больше нравится в качестве тренера кротов))
    А почему клоун? Каждый имеет право на личное мнение. Не нравиться его мнение? Прокоментируй ты, но не оскорбляй человека
    Ссылка
    Roger
    Roger, 03.10.2021 23:58
    +10
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 23:47
    это сейчас единственное в чём они мастаки, забиться у своих ворот и играть на нули с сильным соперником.
    Почему же "сильный" соперник не смог снова "размазать" Динамо как в Суперкубке? Может потому что соперник не очень больно то и сильный? )
    Ссылка
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