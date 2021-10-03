Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо в конце матча просто тянуло время»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный матч 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0):

«Только одна команда сегодня доминировала с начала и до конца — это «Шахтер». Доволен, как мы сегодня сыграли. Да, мы не забили голов, но возможностей для этого создали очень много.

«Динамо» в конце матча просто тянуло время. Но это сильный соперник, который в прошлом сезоне выиграл все трофеи. Правда, в сезоне нынешнем ситуация уже поменялась – Суперкубок выиграл «Шахтер». Играть против «Динамо» всегда сложно, но сегодня мы заслуживали большего».