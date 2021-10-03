Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Динамо в конце матча просто тянуло время»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный матч 10-го тура УПЛ против «Динамо» (0:0):
«Только одна команда сегодня доминировала с начала и до конца — это «Шахтер». Доволен, как мы сегодня сыграли. Да, мы не забили голов, но возможностей для этого создали очень много.
«Динамо» в конце матча просто тянуло время. Но это сильный соперник, который в прошлом сезоне выиграл все трофеи. Правда, в сезоне нынешнем ситуация уже поменялась – Суперкубок выиграл «Шахтер». Играть против «Динамо» всегда сложно, но сегодня мы заслуживали большего».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
Как говорится: на шахту надейся, а сам побеждай.
И в следующем туре у Динамо точно больше шансов
Игра в автобус, как для меня свидетельствует об таких фактах:
-дк не способно играть в другой футбол против шахтера, что бы добиться результата
-дк явно слабее шахтера, по этому изначально готовили эту схему с такой плотной игрой в защите в последней три поля возле своих ворот
Понимаю, когда играл шериф против реала, где есть большая разница в мастерстве и технике. Но когда, команда, которая считает себя сильнейшей, чемпионской и является при этом чемпионом играет так, еще у себя дома, добавить ничего не могу.
Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
Как говорится: на шахту надейся, а сам побеждай.
И в следующем туре у Динамо точно больше шансов
Важно как между собой сыграют,чего финнов или Караганду вспоминать,еслиу Миная не выигрываете.
Пока они идут рядом в таблица, а разница аж в целых 2 очка, при этом у Миная матч в запасе.
Дк только и остаётся надеяться, что другие команды отнимут очки в ШД. Так как сами умеют только автобус ставить. Вместо того, что бы показать настоящую чемпионскую игру против конкурента.
Важно как между собой сыграют,чего финнов или Караганду вспоминать,еслиу Миная не выигрываете.
Ну и с Ворсклой и Десной Шахтер по моему тоже не играл.
Не думаю, что они сейчас могут составит конкуренцию шахтеру и динамо
Ну и с Ворсклой и Десной Шахтер по моему тоже не играл.
Не думаю, что они сейчас могут составит конкуренцию шахтеру и динамо
Пока Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать.
Кто знает, вдруг еще попадаться такие команды как Александрия, где судья будет более принципиальный и не поставит пенальку. Или такие команды, которые отнимут у вас очи, по типу ингульца.
Если команда "чемпион", она должна доказывать это в личных встречах и не упускать возможность еще больше оторваться от конкурента. Тем более, что матч сейчас домашний. Ну если, чемпионство на фарте, при ряде обстоятельств, то тогда да, можно зажаться на свой половине и играть в антифутбол. Понятно, что стратегия, есть стратегия, и автобусом можно чемп выиграть, но в дк сейчас побеждать просто нечем и некем. Разве что на фарте.
Пока Динамо впереди на три очка, а значит ему не надо во чтобы то ни стало выигрывать.
Кто знает, вдруг еще попадаться такие команды как Александрия, где судья будет более принципиальный и не поставит пенальку. Или такие команды, которые отнимут у вас очи, по типу ингульца.
Если команда "чемпион", она должна доказывать это в личных встречах и не упускать возможность еще больше оторваться от конкурента. Тем более, что матч сейчас домашний. Ну если, чемпионство на фарте, при ряде обстоятельств, то тогда да, можно зажаться на свой половине и играть в антифутбол. Понятно, что стратегия, есть стратегия, и автобусом можно чемп выиграть, но в дк сейчас побеждать просто нечем и некем. Разве что на фарте.
Очікування- Реальність
New Zealander, 03.10.2021 11:27-5
Давайте будемо відвертими. У нинішнього Динамо є шанси тільки якщо стається якийсь казус чи форс мажор. Ну там рекошет від ворони, чи рикошет від шишки (як було з Інгульцем наприклад). Ну або рефері додасть 10 хвилин чи дасть сумнівний пеналь. Може ще від сильного вітру залетіти як було на одному з матчів на зборах. Сьогодні очікуємо знову 3:0 інакше фани Шахтаря просто не зрозуміють. Голи на рахунку Патріка, Педріньйо та Соломона. Вперед!
New Zealander, 03.10.2021 11:27-5
Давайте будемо відвертими. У нинішнього Динамо є шанси тільки якщо стається якийсь казус чи форс мажор. Ну там рекошет від ворони, чи рикошет від шишки (як було з Інгульцем наприклад). Ну або рефері додасть 10 хвилин чи дасть сумнівний пеналь. Може ще від сильного вітру залетіти як було на одному з матчів на зборах. Сьогодні очікуємо знову 3:0 інакше фани Шахтаря просто не зрозуміють. Голи на рахунку Патріка, Педріньйо та Соломона. Вперед!
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