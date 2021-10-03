Игорь СУРКИС: «Динамо все равно является единственной командой Киева»

Президент клуба оценил ничью в битве с «Шахтером»

  • 03.10.2021 22:40
  • 1210 просмотров
  • 2 комментария
Игорь СУРКИС: «Динамо все равно является единственной командой Киева»
© shakhtar.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против «Шахтера».

«После двух поражений 0:3 и 0:5 было сложно настроить команду психологически. На старте у ребят был мандраж, но потом успокоились и могли забивать. И кто сегодня забил бы первым, тот бы и победил. Но и пропустить в конце «Динамо» могло».

«Огромное спасибо киевлянам за поддержку. Поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной в городе Киеве. Несмотря на то, что играем на одном стадионе с «Шахтером».

«Возникли проблемы с травмами. Выпали Миколенко и Вербич. Беньямин планировался в основном составе, но, кажется, ничего серьезного в плане повреждения».

«Я доволен игрой Витиньо, и он будет только добавлять. Я доволен тем, что в УПЛ мы год не проигрываем. Ровно год», - сказал Суркис.

Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:50
    0
    Кстати, так мило было за Лёвочкиным наблюдать в ложе развпятьлетних.
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    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:50
    0
    Вы единственная команда Кипра.
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