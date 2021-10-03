Игорь СУРКИС: «Динамо все равно является единственной командой Киева»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ничью 0:0 в матче УПЛ против «Шахтера».

«После двух поражений 0:3 и 0:5 было сложно настроить команду психологически. На старте у ребят был мандраж, но потом успокоились и могли забивать. И кто сегодня забил бы первым, тот бы и победил. Но и пропустить в конце «Динамо» могло».

«Огромное спасибо киевлянам за поддержку. Поддерживали свою любимую команду, которая все равно является единственной в городе Киеве. Несмотря на то, что играем на одном стадионе с «Шахтером».

«Возникли проблемы с травмами. Выпали Миколенко и Вербич. Беньямин планировался в основном составе, но, кажется, ничего серьезного в плане повреждения».

«Я доволен игрой Витиньо, и он будет только добавлять. Я доволен тем, что в УПЛ мы год не проигрываем. Ровно год», - сказал Суркис.