Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я увидел матч, где только Шахтер хотел играть»

Наставник оценил ничью в матче УПЛ

  • 03.10.2021 22:19
  • 4581 просмотр
  • 28 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я увидел матч, где только Шахтер хотел играть»
© shakhtar.com

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

«Только одна команда хотела играть. Одна команда играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я доволен игрой своих ребят. Я видел матч, где только «Шахтер» играл в футбол».

«Педриньо сыграл очень хорошо, но он не нападающий. Мы создали много моментов, но забить не удалось. Уверен, что «Шахтер» доминировал на поле».

«Мы хорошо сыграли три больших матча - в Суперкубке, с «Интером» и сейчас», - сказал Де Дзерби.

Источник — ПроФутбол

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    online
    No name, 03.10.2021 23:25
    -1
    Самые опасные моменты кротов после срезок
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    No name
    online
    No name, 03.10.2021 23:24
    -2
    Во подгорает у крота
    Т.е. когда его центральные защитники мячик катают между собой тли вообще стоят на месте это значит они так играют
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    lenares85
    online
    lenares85, 03.10.2021 23:20
    +1
    Не знаю что он себе надумал, мож и хотели победить, да не посилам такое Динамо обыграть
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    KARABAS55
    KARABAS55, 03.10.2021 23:14
    -1
    Я реально после 1 тайма уснул, и так сладко спал под убаюкивающий голос комментатора. Посмотрел обзор матча и понял что я ничего не потерял)))
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    Alexander Киев
    Alexander Киев, 03.10.2021 23:13
    -2
    И тут не поспоришь. В футбол играла одна команда и это Шахтер, дынама пародировало автобус и это все 90 минут получалось. Круто, когда весь Олимпийский поддерживал Шахтер и только ультрас дК - пыталось хоть немного поддержать кривоногий с дК
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    Aleks04
    Aleks04, 03.10.2021 23:03 (изменен)
    +2
    Что-то Де Зебра мне начинает напоминать одного шизофреника крымского Точь-в-точь такие же высказывания
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 22:57
    -6
    Так кумедно і водночас дивно бачити, що динамівці задоволені грою своєї команди. Я б рекомендував їм подивитися короткий огляд матчу і тоді вони побачать що гра проходила на одній половині поля, - на половині поля ДК і лише зрідка білі вибігали в контри, які завершувалися ударами Вітіньйо та одним ударом Пены в стійку, на який Шахтар моментально відповів не менш небезпечною контрою.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:57
    -5
    Holiday, 03.10.2021 22:53
    Потому что Динамо прижималось к воротам в три линии обороны.) О чём постоянно напоминали комментаторы.
    это о чём и я говорил, ментально они не имели право на ещё 1 позор. ещё один позор означал бы что они другие команды не смогут спокойно засуживать, как так, проигрываем постоянно шахте, а в чемпионате почему-то лидируем. а так у них есть типа моральное оправдание за шубные очки, шахте же не проиграли, имеем право засуживать другие команды.
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    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 22:53
    -1
    WildeKater, 03.10.2021 22:33
    Эт когда они тупо на месте мячик катали?
    Потому что Динамо прижималось к воротам в три линии обороны.) О чём постоянно напоминали комментаторы.
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    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 22:51
    +1
    Действительно, приятно было смотреть на борьбу за каждый мяч и на каждом клочке поля. Прессинг был нехилый, но были и галимые обрезки, за которые а Европе наказали бы моментально.
    После победы Шахтёра 3:0 в СК, другого от Луческу и Динамо не ожидалось. И это чётко предсказал Мирон Маркевич.
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    ukrop45
    ukrop45, 03.10.2021 22:48
    -5
    Бути задоволеним від такого!? Знаєте сеньор, адже і в Італії можуть це читати
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:45
    -2
    Вова Бойко, 03.10.2021 22:44
    Самолюбивий
    он имеет право
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 03.10.2021 22:44
    -3
    Самолюбивий
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:43
    -6
    serge_kr, 03.10.2021 22:25
    Динамо сыкло
    Это ещё мягко казано, как обычно позорная автобусная игра от развпятьлетних автобусников(
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 22:41
    0
    vitaha33, 03.10.2021 22:23
    Тільки хтось стає тренером Шахти як зразу перетворюється в неадеквата, де він куча моментів нарахував? В останні 10 хв коли Динамо підсіло? Та глянь статистику перед тим як маячню ліпити. Динамо всю гру було ближче до голу, окрім останніх 10хв
    может там в клубе такая атмосфера и политика клуба - ми самие лучшие вседа...
    даже если в .омне
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 03.10.2021 22:40
    +2
    Після такої оцінки матчу я впевнений - Динамо знову чемпіон.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 22:38
    +3
    New Zealander, 03.10.2021 22:21
    Дзерби прав на все 100%
    даже больше: на 147,58543%%.
    Ссылка
    samird
    samird, 03.10.2021 22:37
    +2
    А он юморной парень.
    Ссылка
    WildeKater
    online
    WildeKater, 03.10.2021 22:33
    +5
    Эт когда они тупо на месте мячик катали?
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 03.10.2021 22:31
    +13
    New Zealander, 03.10.2021 22:28
    Та ти щось неадекватно коментуэш. Передивись огляд матчу і раєуй не лише удари але й пожежі біля воріт ДК
    У Шахти було 3 моменти, і всі 3 коли гравці Динамо зрізали собі у ворота. І все!!! В Динамо і штанга була, і моменти Вітіньйо. Еу і володіння 50 на 50 не може говорити, що виграти хотіла лише 1 команда
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