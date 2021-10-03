Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я увидел матч, где только Шахтер хотел играть»

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
«Только одна команда хотела играть. Одна команда играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я доволен игрой своих ребят. Я видел матч, где только «Шахтер» играл в футбол».
«Педриньо сыграл очень хорошо, но он не нападающий. Мы создали много моментов, но забить не удалось. Уверен, что «Шахтер» доминировал на поле».
«Мы хорошо сыграли три больших матча - в Суперкубке, с «Интером» и сейчас», - сказал Де Дзерби.
Источник — ПроФутбол
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Т.е. когда его центральные защитники мячик катают между собой тли вообще стоят на месте это значит они так играют
После победы Шахтёра 3:0 в СК, другого от Луческу и Динамо не ожидалось. И это чётко предсказал Мирон Маркевич.
даже если в .омне
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