Оценки за матч Динамо – Шахтер. Лучшими игроками стали Сирота и Марлон

3 октября в Киеве прошел матч 10-го тура УПЛ, в котором «Динамо» и «Шахтер» разошлись миром (0:0).
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Лучшими игроками стали защитники команд Александр Сирота и Марлон (по 7.0).
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Шахтер» – 0:0:
Замены «Динамо»: Тымчик – б/о; Шкурин – б/о; Гармаш – б/о.
Замены «Шахтера»: Маркос Антонио – 5,5; Тете – 6,5; Сикан – 6,0.
Источник — Sport.ua
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