Турнирная таблица. Динамо и Шахтер разделяют 3 очка перед паузой в УПЛ

С 1 по 3 октября прошли поединки 10-го тура Украинской Премьер–лиги.

После 10 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (28 против 25). Киевская и донецкая команды в очном поединке сыграли вничью в Киеве (0:0). Третью позицию занимает «Ворскла» (21). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4).

В чемпионате Украины наступает пауза на матчи национальных сборных команд, который продолжат квалификацию к ЧМ-2022.

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 10-й тур

Турнирная таблица УПЛ