Андрей ПЯТОВ: «У Динамо остался отрыв в 3 очка и вся борьба еще впереди»

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов.

«Динамо» имеет 3 очка в запасе, отрыв сохранился. Они играли осторожнее, в контратаках. А нам впереди где-то не хватило. Отрыв остался, но дистанция длинная. Вся борьба наша впереди. В обороне сыграли обе команды хорошо, игра шла до гола».

«Мы уже проделали большую работу, но впереди еще много работы».

«Мой статус первого номера? Был шанс, я им воспользовался. У нас здоровая конкуренция, но Толя Трубин получил травму и хорошо, что я поддерживал себя в форме», - сказал Пятов.