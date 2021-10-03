Андрей ПЯТОВ: «У Динамо остался отрыв в 3 очка и вся борьба еще впереди»

Вратарь оценил матч УПЛ

  • 03.10.2021 21:50
  • 412 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ПЯТОВ: «У Динамо остался отрыв в 3 очка и вся борьба еще впереди»
© shakhtar.com

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал вратарь «Шахтера» Андрей Пятов.

«Динамо» имеет 3 очка в запасе, отрыв сохранился. Они играли осторожнее, в контратаках. А нам впереди где-то не хватило. Отрыв остался, но дистанция длинная. Вся борьба наша впереди. В обороне сыграли обе команды хорошо, игра шла до гола».

«Мы уже проделали большую работу, но впереди еще много работы».

«Мой статус первого номера? Был шанс, я им воспользовался. У нас здоровая конкуренция, но Толя Трубин получил травму и хорошо, что я поддерживал себя в форме», - сказал Пятов.

Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:00
    -1
    а пропустишь и сделаешь ляп обязательно в еврокубках
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 22:00
    0
    меня больше расстраивает что Трубин опять засел на лавку. ты не лучше него, а даже хуже, но Де Дзерби видимо суеверный, пока не пропускаешь последние матчи, будешь играть.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 21:58
    -1
    они после ничьей с вами ещё больше ментально укрепятся что могут засуживать другие команды.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 21:57
    -1
    ой, ты веришь что они не выкупят второе подряд чемпионство?
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