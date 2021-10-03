7-й тур
Болонья
3 : 0
Лацио
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия A. Лацио потерпел разгромное поражение от Болоньи

Один из грандов итальянского футбола неожиданно уступил

  • 03.10.2021 15:46
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Серия A. Лацио потерпел разгромное поражение от Болоньи
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 7-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде уступил «Болоньи» со счетом 0:3.

Голами в матче отметились Муса Барроу, Артур Теате и Аарон Хики.

Серия А. 7-й тур
«Болонья» — «Лацио» — 3:0 (2:0)
Голы: Барроу, 14. Теате, 17. Хикки, 68.
Удаление: Ачерби, 77 («Лацио»). 

После этого тура обе команды имеют по 11 очков. «Лацио» занимает 7-е место, «Болонья» на 9-й строчке.

Турнирная таблица Серии А.

Источник — Sport.ua

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