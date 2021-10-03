Серия A. Лацио потерпел разгромное поражение от Болоньи

В рамках 7-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде уступил «Болоньи» со счетом 0:3.
Голами в матче отметились Муса Барроу, Артур Теате и Аарон Хики.
Серия А. 7-й тур
«Болонья» — «Лацио» — 3:0 (2:0)
Голы: Барроу, 14. Теате, 17. Хикки, 68.
Удаление: Ачерби, 77 («Лацио»).
После этого тура обе команды имеют по 11 очков. «Лацио» занимает 7-е место, «Болонья» на 9-й строчке.
Источник — Sport.ua
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