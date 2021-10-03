Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче Динамо – Шахтер все закончится нулевой ничьей»

Эксперт ожидает равного поединка

  • 03.10.2021 15:10
  • 602 просмотра
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче Динамо – Шахтер все закончится нулевой ничьей»
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Mирон Mаркевич рассказал, кому он отдает предпочтение в поединке в Киеве.

«Убежден, что будет совсем иной футбол, чем в недавнем Суперкубке Украины. Думаю, что динамовцы, скорее всего, сыграют вторым номером. И не только потому, что запомнили разгром в Суперкубке, просто контратакующие действия приносили им часто дивиденды в сражениях с «горняками».

Все же, на мой взгляд, не стоит ждать много голов в этом матче. У «Динамо» уже давно проблемы с завершением атак в важных матчах, а на результативность донетчан может повлиять отсутствие их травмированного бомбардира Лассины Траоре. Поэтому склоняюсь к тому, что все закончится нулевой ничьей, или со счетом 1:1», - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок «Динамо» — «Шахтер» пройдет 3 октября и начнется в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 03.10.2021 15:57
    0
    Ставлю на 1-3
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    cooperchack
    cooperchack, 03.10.2021 15:45
    +1
    Батя лучше спасай сына,он там уже наделал таких делов.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 15:44
    0
    скорее всего, у обоих команд проблемы в атаке.
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    CheMP
    online
    CheMP, 03.10.2021 15:34
    0
    Бидон Морданович всё продолжает "ванговать"...спец
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 03.10.2021 15:29
    0
    лучше бы занялся трудоустройством сынишки, которому вот-вот в Арендуполе по зад дадут, чем гаданием на кофейной гуще
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 03.10.2021 15:17
    -1
    Не верю
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