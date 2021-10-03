Мирон МАРКЕВИЧ: «В матче Динамо – Шахтер все закончится нулевой ничьей»

Известный украинский тренер Mирон Mаркевич рассказал, кому он отдает предпочтение в поединке в Киеве.

«Убежден, что будет совсем иной футбол, чем в недавнем Суперкубке Украины. Думаю, что динамовцы, скорее всего, сыграют вторым номером. И не только потому, что запомнили разгром в Суперкубке, просто контратакующие действия приносили им часто дивиденды в сражениях с «горняками».

Все же, на мой взгляд, не стоит ждать много голов в этом матче. У «Динамо» уже давно проблемы с завершением атак в важных матчах, а на результативность донетчан может повлиять отсутствие их травмированного бомбардира Лассины Траоре. Поэтому склоняюсь к тому, что все закончится нулевой ничьей, или со счетом 1:1», - сказал Маркевич.

Напомним, что поединок «Динамо» — «Шахтер» пройдет 3 октября и начнется в 19:30.