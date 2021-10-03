ПРИЗЕТКО: «Потеря Траоре существенна для Шахтера, он хорошо вписался»

Специалист поделился ожиданиями от поединка 10-го тура УПЛ

  • 03.10.2021 14:07
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ПРИЗЕТКО: «Потеря Траоре существенна для Шахтера, он хорошо вписался»
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 10 тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

«Думаю, что матч в чемпионате между «Динамо» и «Шахтером» будет отличаться от их игры в Суперкубке. Тогда он не совсем вписывался в календарь, особенно для динамовцев, о чем говорил Луческу. «Шахтер» же был более мотивирован из-за премьерного матча с «Динамо» для Де Дзерби.

Сейчас, думаю, игра будет другой, ведь это чемпионат и отрыв у киевлян от «горняков» всего три очка. Надеюсь, этот матч тоже будет результативным и зрелищным для болельщиков. Хочется увидеть качественный футбол, но без грубости и красных карточек. Чтобы обе команды оправдали свой высокий статус лидеров украинского футбола.

Думаю, что для «Шахтера» потеря Траоре более существенна, чем для «Динамо» Буяльского. Новичок «Шахтера» быстро вписался в состав, забивал голы. Хотя Буяльский для Луческу почти незаменимый, все же, у «Динамо» есть почти равноценные замены на эту позицию», - сказал Призетко.

Напомним, что поединок «Динамо» — «Шахтер» пройдет 3 октября и начнется в 19:30.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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