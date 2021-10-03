Рональд КУМАН: «Не знаю, сколько мне будут доверять, важны лишь результаты»

Главный тренер «Барселоны» провел беседу с президентом клуба Жоаном Лапортой

  • 03.10.2021 13:50
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  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Не знаю, сколько мне будут доверять, важны лишь результаты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Рональд Куман высказался о том, как он поговорил с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Напомним, что под руководством нидерландского специалиста каталонская команда выдала худший старт за 34 года.

«Мы обсудили ситуацию в команде, я поделился своим взглядом на нее. Я уверен, что «Барса» будет прогрессировать, прежде всего – в атаке, потому что сейчас нам не хватает футболистов. Против «Атлетико» и в матчах до этого мы не могли играть так, как хотели. Нужно извлекать максимум из игроков, которые есть в распоряжении сейчас.

Никогда не поздно все прояснить, это важно. Со мной в качестве тренера или без меня, но это важно. Без ясности в таких вопросах работать невозможно.

Сколько мне будут доверять? Я не знаю. Это сложно, потому что всегда лишь результат имеет значение. Мы сыграем три матча дома, встретимся с «Валенсией» и «Реалом», а также с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Мы должны взять девять очков в трех ближайших играх. До них у нас две недели», - сказал Куман.

Источник — Sport.es

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    manticora1990, 03.10.2021 14:05
    0
    Игроки среднего уровня Ла лиги.... при чем тут Куман?? С такими темпами.. Вилльяреал ,Севилья.. Сосьедад , Атлетик.. тоже нужно тренеров гнать?? По составу ничем не устают Барсе!! даже Лучше наверно... Так что Думаю в этом сезоне Барса будет бороться не за ЛЧ а за ЛЕ...
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