Рональд КУМАН: «Не знаю, сколько мне будут доверять, важны лишь результаты»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман высказался о том, как он поговорил с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Напомним, что под руководством нидерландского специалиста каталонская команда выдала худший старт за 34 года.
«Мы обсудили ситуацию в команде, я поделился своим взглядом на нее. Я уверен, что «Барса» будет прогрессировать, прежде всего – в атаке, потому что сейчас нам не хватает футболистов. Против «Атлетико» и в матчах до этого мы не могли играть так, как хотели. Нужно извлекать максимум из игроков, которые есть в распоряжении сейчас.
Никогда не поздно все прояснить, это важно. Со мной в качестве тренера или без меня, но это важно. Без ясности в таких вопросах работать невозможно.
Сколько мне будут доверять? Я не знаю. Это сложно, потому что всегда лишь результат имеет значение. Мы сыграем три матча дома, встретимся с «Валенсией» и «Реалом», а также с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Мы должны взять девять очков в трех ближайших играх. До них у нас две недели», - сказал Куман.
Источник — Sport.es
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