Мирослав СТУПАР: «Шахтер не безгрешен в обороне»

Экс-рефери ФИФА Mирослав Ступар поделился мнением о назначении Александра Шандора на матч «Динамо» — «Шахтер».

«Приятно, что руководство Комитета арбитров УАФ стало больше доверять молодым рефери. Совсем недавно Суперкубок Украины обслуживал 33-летний Андрей Коваленко из Полтавы, и он справился со своими обязанностями. Думаю, что не подведет и Александр Шандор. Их объединяет спокойствие и взвешенные принимаемые решения, соответствующие не только правилам, но и духу игры. Также важно, что Коваленко и Шандор уже готовы психологически обслуживать матчи с участием отечественных лидеров.

Что хотелось бы пожелать Шандору, у которого, кстати, отец был одним из лучших арбитров? По собственному опыту знаю, что поединки грандов легче судить, чем матчи с участием аутсайдеров, где значительно больше нарушений. Прежде всего, нужно постараться не мешать футболистам играть и, когда убедишься, что они тебе доверяют, то никаких проблем не возникнет, и все получится.

Что касается непосредственно матча, то в последнее время «Шахтер» смотрится получше, разве что на боевитости дончан скажется отсутствие травмированного форварда Лассины Траоре. Это повышает шансы «Динамо» не проиграть, да и не будем забывать, что «Шахтер» тоже не безгрешен в обороне», — считает Ступар.

Поединок «Динамо» — «Шахтер» начнется 3 октября в 19:30.