Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать»

Известный в прошлом футболист, экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями о ситуации с форвардами в киевском «Динамо», а именно о Владиславе Супряге.

«Какие варианты в атаке есть у Луческу, кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге – перспектив у него в «Динамо» мало.

Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?

Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься над своим отношением к футболу. Только он все может исправить», - сказал Федецкий.

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