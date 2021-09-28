Игорь ЦЫГАНЫК: «У Супряги вариантов нет, нужно доказывать в Динамо»

Игрок начал выходить в основном составе

  • 28.09.2021 16:45
  • 2184 просмотра
  • 3 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Супряги вариантов нет, нужно доказывать в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что для Владислава Супряги пришло идеальное время, чтобы показать себя в составе «Динамо».

«Сейчас лучше всех среди форвардов «Динамо» выглядит Супряга. На тренировках и в игровом процессе. Конечно, ему проще, чем Кулачу или Шкурину с Рамиресом, потому что он давно в «Динамо» и понимает, что хочет Луческу. И забей он в Суперкубке...».

«Не вышло ему в Италию перебраться, но у меня есть сомнения, сможет ли он там сейчас закрепиться. Последним вариантом была «Сампдория».

«У него вариантов нет, нужно доказывать. И он, скорее всего, выйдет в старте на «Баварию». Не Гармаш, а именно Влад», - сказал Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 28.09.2021 17:30
    -1
    bullyUA, 28.09.2021 17:16
    Нападающий лицо зависимое. Если на него будет играть вся команда, то раскроется, а если вести позиционные атаки, то Супряге делать нечего в такой команде.
    Соглашусь, вот тут жалко что травмирован Беседин, у того большой обьем работы и хорошо умеет собирать фолы. Под контр-игру Динамо самое то
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    bullyUA
    bullyUA, 28.09.2021 17:16
    +1
    Нападающий лицо зависимое. Если на него будет играть вся команда, то раскроется, а если вести позиционные атаки, то Супряге делать нечего в такой команде.
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    vishu
    vishu, 28.09.2021 17:16
    -1
    чуш повна. краще всіх зараз якраз Шкурін по грі виглядає і найкорисніше
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