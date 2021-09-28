Игорь ЦЫГАНЫК: «У Супряги вариантов нет, нужно доказывать в Динамо»

Журналист Игорь Цыганык считает, что для Владислава Супряги пришло идеальное время, чтобы показать себя в составе «Динамо».

«Сейчас лучше всех среди форвардов «Динамо» выглядит Супряга. На тренировках и в игровом процессе. Конечно, ему проще, чем Кулачу или Шкурину с Рамиресом, потому что он давно в «Динамо» и понимает, что хочет Луческу. И забей он в Суперкубке...».

«Не вышло ему в Италию перебраться, но у меня есть сомнения, сможет ли он там сейчас закрепиться. Последним вариантом была «Сампдория».

«У него вариантов нет, нужно доказывать. И он, скорее всего, выйдет в старте на «Баварию». Не Гармаш, а именно Влад», - сказал Цыганык.