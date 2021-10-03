ГРОЗНЫЙ: «Динамо подходит к матчу с Шахтером на отрицательных эмоциях»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ «Динамо» — «Шахтер».

«Об этом поединке невозможно говорить в отрыве от матчей этих команд в еврокубках. После ничьей в Лиге чемпионов с «Интером» «Шахтер» к этому противостоянию подходит на положительной волне, а «Динамо» после разгрома от «Баварии» — на отрицательных эмоциях. Тем не менее, для киевлян, точнее, для их наставника, очень важно быстро внести коррективы.

Каждый будет строить игру по-своему. Динамовцы не будут пытаться любой ценой контролировать мяч, а вот сбить игру «Шахтера» — да. Считаю, что подопечные Мирчи Луческу не дадут горнякам того, что давал «Интер». Для того, чтобы команде Роберто Де Дзерби было некомфортно, нужно лишить ее мяча. А для этого необходимо быть готовым функционально. Динамо в этом плане выглядит неплохо, команда хорошо перемещается по полю. Я бы на месте Мирчи Луческу прессинговал. Даже перешел бы на персональный прессинг, что часто делает Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте». Я не дал бы футболистам «Шахтера» спокойно получать мяч. Это очень важный момент.

Не нужно забывать, что у дончан травмировался Траоре. Теперь нападающим у них будет легкий игрок, который великолепно работает с мячом. «Шахтер» со своей стороны будет пробовать контролировать мяч и отрезать прессингующую группу. Тем не менее, я предполагаю, что в этом матче будет много борьбы», — считает Грозный.