Стало известно, на какой срок Бабич заключил контракт с Кривбассом

Александр Бабич, ранее возглавлявший «Черноморец» и «Мариуполь», подписал соглашение с «Кривбассом» до окончания сезона. Дальше все будет зависеть от того, выполнит ли криворожская команда поставленную задачу на сезон.

В случае повышения в классе, клубное руководство и главный тренер снова сядут за стол переговоров.

«Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 21 очко.