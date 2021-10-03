Сергей ЗАДОРОЖНЫЙ: «Результатом недовольны, но футбол показали неплохой»

Пресс-конференция спортивного директора «Нивы» Сергея Задорожного после матча с «Металлистом» (1:2).

— Сложная игра, очень серьезный соперник, квалифицированные футболисты. Главное, что наши ребята не испугались. Здесь замечательная поддержка трибун, стадион — все соответствует высокому уровню. Результатом мы недовольны, но футбол показали неплохой. По крайней мере, я так считаю.

— Исходя из тех изменений, которые произошли в команде, какие-то задачи лично перед вами ставили?

— Нет, задач никаких не ставили. У меня единственного в клубе есть тренерская лицензия, а больше некому было везти команду в Харьков. Поэтому пришлось это сделать мне.

— Зайдем с другой стороны. Как долго вы будете и.о.?

— Я не и.о., я спортивный директор, просто сегодня присутствовал на скамейке. А новый тренер, я думаю, будет уже через день-два. До матча с «Оболонью» — точно.

— Не известно вам, кто он?

— А как вы думаете, известно мне или не известно? Известно, конечно.

— Это вы?

— Нет, конечно. Причем тут я? Если я спортивный директор, то в курсе, что происходит. 24 часа в сутки я на связи с президентом.

— Это украинец?

— Естественно.

— В последние дни много новостей вокруг тернопольской «Нивы». Появилась информация про большую задолженность по зарплате. Это действительно так?

— Нет, не действительно. У нас задолженность за последний месяц, но мы сейчас ее, надеюсь, погасим.