В поединке 9-го тура чемпионата Франции по футболу «Ницца» дома обыграла «Брест» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ницца» — «Брест» — 2:1
Голы: Тодибо, 45, Бар, 61 —Онора, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Онора (Брест).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Клер Тодибо (Ницца).
Источник — Sport.ua
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