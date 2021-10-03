Юрий МАКСИМОВ: «Ингулец — сильная команда»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над Ингульцом (3:0).

«Мы готовились к игре, но произошло четыре замены. Готовились к одним, а вышли другие футболисты. Надо было быстро перестраиваться. Я считаю, что игра была до первого гола. Мы забили первыми. «Ингулец» — сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках. У них организованная оборона, футболисты все играющие. Во втором тайме продолжали играть как и в первом. Выдержали, забили, раскрепостились — и забили второй и третий», — считает Максимов.