Александр БАБИЧ: «Я не имею права подвести Кривбасс»

Украинский тренер поделился впечатлениями о клубе

  • 03.10.2021 06:42
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  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Я не имею права подвести Кривбасс»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Новый главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич поделился впечатлениями о своих подопечных.

«У «Кривбасса» амбициозные планы, и я не имею права подвести. С новыми подопечными детальное знакомство еще впереди. Из тренерского состава, который работал раньше, остался только Тарас Гребенюк, который будет продолжать отвечать за подготовку вратарей.

Сейчас меня беспокоит кадровый вопрос: на сколько выбыли травмированные Иван Зотько, Денис Васин, Драган Ловрич и Mилян Говедарица. Надеюсь, что конкретика появится уже в понедельник. Необходимо учитывать каждую деталь, наш очередной соперник, «Волынь», команда с молодым подбором исполнителей, скоростная, которая жаждет громко заявить о себе», — отметил Бабич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 03.10.2021 06:58
    +1
    ты не имеешь право подвести Зеленского, нашего лучшего президента за всю независимую нэньку!
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