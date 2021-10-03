Александр БАБИЧ: «Я не имею права подвести Кривбасс»

Новый главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич поделился впечатлениями о своих подопечных.
«У «Кривбасса» амбициозные планы, и я не имею права подвести. С новыми подопечными детальное знакомство еще впереди. Из тренерского состава, который работал раньше, остался только Тарас Гребенюк, который будет продолжать отвечать за подготовку вратарей.
Сейчас меня беспокоит кадровый вопрос: на сколько выбыли травмированные Иван Зотько, Денис Васин, Драган Ловрич и Mилян Говедарица. Надеюсь, что конкретика появится уже в понедельник. Необходимо учитывать каждую деталь, наш очередной соперник, «Волынь», команда с молодым подбором исполнителей, скоростная, которая жаждет громко заявить о себе», — отметил Бабич.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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