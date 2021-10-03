Валентин КОЖОКАРУ: «Стремимся попасть в еврокубки и будем за это бороться»

Голкипер «Днепра-1» оставил свои ворота в неприкосновенности в матче против «Львова»

  • 03.10.2021 02:22
  • 73 просмотра
  • 0 комментариев
Валентин КОЖОКАРУ: «Стремимся попасть в еврокубки и будем за это бороться»
© СК Днепр-1. Валентин Кожокару

Вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару прокомментировал победу дняпрян в матче против «Львова» (1:0).

- Тяжелая игра получилась...
- Да, это была действительно тяжелая игра. Свою роль сыграло и состояние поля - оно было не самым лучшим, и это представляло для нас сложности. Вынуждены были прибегать к длинным передачам. Но самым важным является то, что мы завоевали три очка.

- Что скажешь по поводу получения приза (Кожокару признан лучшим игроком матча - прим. Sport.ua)?
- Не ожидал этого. Я счастлив получить награду, как, наверное, был бы счастлив каждый. Ведь она означает, что моей работой довольны. Это действительно классно!

- Как можешь оценить свою игру? Не только сегодня, а вообще в последних нескольких матчах болельщики отмечали тебя...
- (улыбаясь) Ха, очень приятно это слышать. Я стараюсь действовать лучше на тренировках и в матчах, показывать все, что умею. Надеюсь, это поможет достичь нашей цели попасть в Европу. Именно к этому мы стремимся и будем за это бороться.

- Ты в команде уже несколько месяцев. Как себя чувствуешь?
- Понадобилось некоторое время на адаптацию, но я счастлив, что перешел сюда. Ребята в команде просто невероятные, и шаг за шагом я добавляю. Надеюсь помочь команде и в следующих матчах.

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности