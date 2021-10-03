Валентин КОЖОКАРУ: «Стремимся попасть в еврокубки и будем за это бороться»

Вратарь «Днепра-1» Валентин Кожокару прокомментировал победу дняпрян в матче против «Львова» (1:0).

- Тяжелая игра получилась...

- Да, это была действительно тяжелая игра. Свою роль сыграло и состояние поля - оно было не самым лучшим, и это представляло для нас сложности. Вынуждены были прибегать к длинным передачам. Но самым важным является то, что мы завоевали три очка.

- Что скажешь по поводу получения приза (Кожокару признан лучшим игроком матча - прим. Sport.ua)?

- Не ожидал этого. Я счастлив получить награду, как, наверное, был бы счастлив каждый. Ведь она означает, что моей работой довольны. Это действительно классно!

- Как можешь оценить свою игру? Не только сегодня, а вообще в последних нескольких матчах болельщики отмечали тебя...

- (улыбаясь) Ха, очень приятно это слышать. Я стараюсь действовать лучше на тренировках и в матчах, показывать все, что умею. Надеюсь, это поможет достичь нашей цели попасть в Европу. Именно к этому мы стремимся и будем за это бороться.

- Ты в команде уже несколько месяцев. Как себя чувствуешь?

- Понадобилось некоторое время на адаптацию, но я счастлив, что перешел сюда. Ребята в команде просто невероятные, и шаг за шагом я добавляю. Надеюсь помочь команде и в следующих матчах.