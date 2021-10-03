Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Сказался более высокий класс футболистов Ворсклы»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение в матче против «Ворсклы» (0:3).

«Первый тайм мы сыграли более организованно в обороне, а во втором произошли большие разрывы между линиями, и мы имели хорошие возможности проводить быстрые контратаки. После того, как мы пропустили первый гол, нам уже нечего было терять, поэтому наша активность в атаке стала немного выше. Счет 3:0, считаю, очень большой для этой игры, но более высокий класс футболистов «Ворсклы» сегодня сказался. У Тилля было три удара, и он забил два гола.

Почему поставили в ворота Шуста? Мы знали, что «Ворскла» много играет через фланги, а Шуст качественно действует на выходах и при выборе позиции. Нельзя сказать, что его можно винить в пропущенных голах. Там спасти команду не было шансов».