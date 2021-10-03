Динамо – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

«В прошлом туре УПЛ «Динамо» выиграло у «Руха» (2:0), а «Шахтер» оказался сильнее «Вереса» (4:1). Затем в Лиге чемпионов «горняки» сыграли вничью 0:0 с «Интером», а динамовцы проиграли в Германии «Баварии» со счетом 0:5.

Этот матч будет, наверное, продолжением поединка за Суперкубок Украины. В предстоящем класико я отдаю предпочтение «Шахтеру». И я так считаю не потому, что «Шахтер» - моя родная команда. На данный момент и моральная составляющая получше у «горняков». Сейчас они набрали ход, почувствовали вкус победы, вкус этой игры, которой от «Шахтера» требуют.

Это показали игры с «Динамо» (3:0) и с «Интером» (0:0). Также стоит отметить, что у «Шахтера» было больше времени на восстановление после матча Лиги чемпионов. «Горняки» играли во вторник, а динамовцы – в среду. Это немаловажно.

Поэтому, думаю, «Динамо» будет посложнее. Киевляне проиграли в матче за Суперкубок, затем с крупным счетом, обидно проиграли в Мюнхене «Баварии» со счетом 0:5. Также перелет у динамовцев был в отличии от «Шахтера». Еще «Динамо» и «Шахтер» сейчас играют на одном стадионе. Номинально киевляне играют дома и, конечно, на «Олимпийском» будет поддержка «Динамо». Но в принципе две команды играют на одном стадионе, поэтому нельзя сказать, что для кого-то этот матч будет домашний, а для кого-то выездной. Поле для всех будет знакомое. Я отдаю предпочтение «Шахтеру» в этом матче. Мне кажется, у «горняков» и класс футболистов повыше, а также те факторы, которые я перечислил, дадут о себе знать.

Шахтер», не скажу, что уверенно, но должен выиграть. Я думаю, счет будет либо 1:0, либо 2:1 в пользу «горняков», - сказал Воробей.

Матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 3-го октября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.