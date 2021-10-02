7-й тур
Сассуоло
1 : 2
Интер Милан
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер одержал волевую победу в матче с Сассуоло

Клуб из Милана продолжает идти по сезону без поражений

  • 02.10.2021 23:59
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Интер одержал волевую победу в матче с Сассуоло
© ФК Интер

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Сассуоло».
 
Хозяева первыми открыли счет с пенальти, но клуб из Милана сумел отыграться во второй половине встречи.
 
Чемпионат Италии. 7-й тур
 
«Сассуоло» – «Интер» – 1:2
Голы: 1:0 – 22, пенальти Берарди, 1:1 – 58 Джеко, 1:2 – 78, пенальти Мартинес.
 
«Сассуоло» – Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Берарди, Джуричич (Траоре, 75), Бога, Фраттези (Скамакка, 86), Лопес, Дефрель (Распадори, 64).
 
«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 57), Думфрис (Дармиан, 57), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Перишич, Мартинес (Д`Амброзио, 89), Корреа (Джеко, 57).

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Источник — Sport.ua

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