Интер одержал волевую победу в матче с Сассуоло

В матче седьмого тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Сассуоло».
Хозяева первыми открыли счет с пенальти, но клуб из Милана сумел отыграться во второй половине встречи.
Чемпионат Италии. 7-й тур
«Сассуоло» – «Интер» – 1:2
Голы: 1:0 – 22, пенальти Берарди, 1:1 – 58 Джеко, 1:2 – 78, пенальти Мартинес.
«Сассуоло» – Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Берарди, Джуричич (Траоре, 75), Бога, Фраттези (Скамакка, 86), Лопес, Дефрель (Распадори, 64).
«Интер» – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 57), Думфрис (Дармиан, 57), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Перишич, Мартинес (Д`Амброзио, 89), Корреа (Джеко, 57).
Источник — Sport.ua
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