В субботу, 2 октября, в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей - Читта дель Триколоре» состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» примет миланский «Интер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Сассуоло»

Подопечные Алессио Дионизи располагаются в середине турнирной таблицы Серии А. У них в активе 7 очков и 12 позиция. Сразу в трех матчах «Сассуоло» терпел поражения, один раз сыграл вничью и два раза победил.

Между тем, старт сезона получился у «нероверди» обнадеживающим – на выезде была повержена «Верона» (3:2), а в домашней встрече с «Сампдорией» состоялась ничья 0:0. Однако после этого команда попала в полосу неудач из трех поражений. Разочарования ее постигли во встречах с «Ромой» (1:2 в Риме), «Торино» (0:1 на своем поле) и «Аталантой» (1:2 в Бергамо). В крайнем на сегодня туре у «Сассуоло» была домашняя игра с «Салернитаной», которая порадовала победой – 1:0.

Если верить неофициальным данным, до последнего будет под вопросом участие в предстоящем матче Обьянга, Романьи и Толяна.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги подходит к визиту на «Мапей - Читта дель Триколоре» в статусе третьей команды турнирной таблицы итальянского чемпионата. В шести сыгранных матчах она набрала 14 очков, еще не познав горечи поражений. В четырех матчах «Интер» победил, дважды довольствовался ничьими.

В сезон «нерадзурри» вошли победами в играх с «Дженоа» (4:0 дома) и «Вероной» (3:1 в гостях). После этого была ничья 2:2 в гостевом противостоянии с «Сампдорией». Затем миланцы вновь одержали две победы – над «Болоньей» (6:1 на своем поле) и «Фиорентиной» (3:1 на выезде). В минувший игровой уик-энд «Интер» в родных стенах встречался с «Аталантой». Игра принесла результативную ничью – 2:2.

По-иному складываются дела у подопечных Симеоне в группе Лиги чемпионов, где, как известно, состоялись матчи уже двух туров. Стартовали они с домашнего поражения 0:1 от мадридского «Реала», а в середине текущей недели в Киеве поделили очки с донецким «Шахтером» - 0:0. Таким образом, в квартете Н «Интер» нынче третий с отставанием в 5 пунктов от единолично лидирующего «Шерифа» из Тирасполя.

Из кадровых потерь у «Интера» сейчас имеется лишь отсутствие хавбека Сенси. Напомним, что нет нынче в обойме команды и датчанина Эриксена.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Интер» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Сассуоло»: Консильи – Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Фраттези, Лопес, Берарди, Бога, Джуричич, Распадори.

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

2 октября, суббота