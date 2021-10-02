ФОТО. Суарес отдал дань уважения Барселоне после забитого мяча

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес отличился в матче против «Берселоны». На 44-й минуте встречи он сделал счет 2:0.
Отметим, что уругваец не праздовал гол в ворота бывшего клуба, за который провел 283 матча, в которых забил 195 голов.
В 2020-м году Луис перешел в «Атлетико» за 7 миллионов евро.
Добавим, что теперь Суарес забил всем командам, против которых играл в Ла Лиге.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это несправедливо!
Это несправедливо!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.