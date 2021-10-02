ФОТО. Суарес отдал дань уважения Барселоне после забитого мяча

Луис забил всем командам, против которых играл в Ла Лиге

  • 02.10.2021 23:30
  • 1173 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Суарес отдал дань уважения Барселоне после забитого мяча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес отличился в матче против «Берселоны». На 44-й минуте встречи он сделал счет 2:0.
 
Отметим, что уругваец не праздовал гол в ворота бывшего клуба, за который провел 283 матча, в которых забил 195 голов.
 
В 2020-м году Луис перешел в «Атлетико» за 7 миллионов евро. 

Добавим, что теперь Суарес забил всем командам, против которых играл в Ла Лиге.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Cityzen83
    Cityzen83, 02.10.2021 23:43
    0
    adidas777, 02.10.2021 23:37
    Эх чувствую супер тренер Куман, не продержится до матча с нами.
    Это несправедливо!
    Судя по всему, там за расторжение контракта не хотят (или не могут) платить, раз рыжий ещё тренер.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 02.10.2021 23:37
    +2
    Эх чувствую супер тренер Куман, не продержится до матча с нами.
    Это несправедливо!
    Ссылка
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