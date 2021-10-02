Цуренко снялась с квалификации престижного турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Отметим, что в отборочном турнире остаются в заявке Катарина Завацкая и Катерина Козлова.
В основной сетке Украина будет представлена четырьмя теннисистками. В заявке присутствуют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Соревнования стартуют четвертого октября.
Ранее Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Казахстане.
Источник — Twitter
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