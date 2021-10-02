Цуренко снялась с квалификации престижного турнира в Индиан-Уэллс

Леся не будет играть на крупнейших соревнованиях конца сезона

  • 02.10.2021 22:45
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Цуренко снялась с квалификации престижного турнира в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Отметим, что в отборочном турнире остаются в заявке Катарина Завацкая и Катерина Козлова.
 
В основной сетке Украина будет представлена четырьмя теннисистками. В заявке присутствуют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
 
Соревнования стартуют четвертого октября.

Ранее Цуренко завершила борьбу на турнире WTA в Казахстане.

Источник — Twitter

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