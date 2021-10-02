Юрий МОРОЗ: «Тяжело проиграть. Особенно по такой игре»

Наставник «Черноморца» прокомментировал поражение в поединке с «Колосом» (1:2)

  • 02.10.2021 21:57
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Юрий МОРОЗ: «Тяжело проиграть. Особенно по такой игре»
© ФК Черноморец. Юрий Мороз

После поражения в Ковалевке (1:2) наставник одесситов был немногословен. По игре гости вполне могли рассчитывать на ничью, но победу «Колосу» принес бразильский легионер Ренан.

«Тяжело проигрывать. Особенно проигрывать по такой игре, которую сегодня продемонстрировала наша команда. Что стало залогом успеха «Колоса»? Везение и нефарт, который был у нас у чужих ворот», - сказал Юрий Мороз.

У «Черноморца» после 10-ти туров всего шесть очков и 15-е место в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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