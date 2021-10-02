Довбик о своем шедевральном голе: «Это был удар, но бил на удачу»

Форвард рассказал, как забил красивый гол в матче УПЛ

  • 02.10.2021 21:37
  • 3491 просмотр
  • 0 комментариев
Довбик о своем шедевральном голе: «Это был удар, но бил на удачу»
© scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, как ему удалось забить красивый гол, который стал единственным в матче УПЛ против ‹Львова».

- После таких голов обычно спрашивают, действительно форвард бил по воротам...

- Бил. Понимал, что в штрафной, кроме меня никого не было, и пробил на удачу. К счастью, она была на моей стороне.

- Гол стал единственным, но у тебя было много моментов, когда удачно цеплялся и угрожал воротам. В итоге игра далась очень тяжело, но в первом тайме были предпосылки для второго взятия ворот.

- Да, были моменты, и можно было выжать максимум из них. Но где-то помешало поле, где были острые углы и трудно было переиграть вратаря. В целом, игра получилась тяжелой, ведь поле не давало играть в комбинационный футбол. Мы сбились на длинные передачи, что мешало нам играть в более качественный футбол.

- Можно сказать, что сами дали шанс Львову почувствовать, что можно зацепиться за этот матч?

- Действительно, Львов нащупал игру, у них появились моменты. А нам стало труднее. Игра была валидольная до самого окончания.

- В чемпионате перерыв. С какими мыслями отправляешься в сборную, где будешь не одним из клуба?

- Хорошо, что Саша Пихаленок едет со мной. Вместе веселее. Давно не забивал, и теперь в хорошем настроении поеду в сборную. Сейчас все мысли о ней.

Источник — СК Днепр-1

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности