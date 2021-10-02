Лунин помог. Вернидуб рассказал, как раздобыл футболку Модрича для внука

Главный тренер «Шерифа» вдвойне удачно съездил в Мадрид

  • 02.10.2021 21:13
  • 856 просмотров
  • 1 комментарий
Лунин помог. Вернидуб рассказал, как раздобыл футболку Модрича для внука
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, почему получил на матче с «Реалом» футболку Луки Модрича и как поговорил с Андреем Луниным.
 
«Заполучить футболку Модрича мне помог нынешний одноклубник хорвата Андрей Лунин. Внук накануне мне уже позвонил, поблагодарил деда за выполненную просьбу (улыбается). Теперь осталось только футболку ему передать.
 
С Андреем поговорили буквально пять минут на стадионе после игры. Я ведь понимаю, какое у него настроение в тот момент было – вот и не хотелось парня лишний раз отягощать», – сказал Вернидуб ​​​​​​.

Отметим, что «Шериф» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов сенсационно обыграл «Реал» (2:1).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.10.2021 21:24
    +2
    Нормальное настроение у него было. Не он же пропустил двушку от молдавского колхоза, а Куртуа
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