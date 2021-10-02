Милевский рассказал, сколько выпивает вина в день после окончания карьеры

У Артема есть конкретная доза, чтобы не пьянеть

  • 02.10.2021 22:01
  • 3875 просмотров
  • 8 комментариев
Милевский рассказал, сколько выпивает вина в день после окончания карьеры
© Instagram. Артем Милевский

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как часто позволяет себе алкоголь после карьеры.
 
– После окончания карьеры тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?
– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино. Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток. Люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение.
 
Зачем пить? Настроение поднимается, улучшается. Сейчас каждый день не пью.
 
– Было, что каждый день выпивал?
– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.
 
– Бывало, что сам пьешь?
– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?
 
– Нет страха по поводу зависимости?
– Нет, – сказал Милевский.

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Источник — Ходят Слухи

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.10.2021 23:12
    0
    А я только что пробежал 6,5 км. Точно так же никому не интересно, как и сколько Миля выпивает в день
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    movkli
    movkli, 02.10.2021 23:09
    0
    это в день, а вечерком))) йу-ху
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    denzellezned
    denzellezned, 02.10.2021 23:05
    0
    Оце новина алко-футболіст бухає, та не може бути
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    Zhorik678
    Zhorik678, 02.10.2021 23:03
    0
    молодец миля живёт в своё удовольствие нах ему та слава которая ничего не даёт
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    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 02.10.2021 22:31
    0
    Нарезаться под нарезочку...
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    turist86
    turist86, 02.10.2021 22:30
    +3
    Ми п'ємо вино, щоб покращувати здоров'я.
    А здоров'я покращуємо, щоб пити горілку
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    Alex86 1
    Alex86 1, 02.10.2021 22:30
    +2
    Спасибо, оч ценная информация.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 02.10.2021 22:05
    +1
    это у него только про вино спросили
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