Милевский рассказал, сколько выпивает вина в день после окончания карьеры

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как часто позволяет себе алкоголь после карьеры.



– После окончания карьеры тебя ничего не ограничивает. Сколько ты можешь выпить вина, чтобы ощущать себя нормально?

– Бутылку вина в день – нормально себя чувствую. Крепче ничего не пью, только красное вино. Лето закончилось – апероль можно было выпить. Многие пьют, это вообще легкий напиток. Люблю выпить, я этого не скрывал и не скрываю, но я же не веду себя, как не знаю кто – не меняется сознание, поведение.



Зачем пить? Настроение поднимается, улучшается. Сейчас каждый день не пью.



– Было, что каждый день выпивал?

– По бокалу вина в день ведь можно. Такое бывало периодами.



– Бывало, что сам пьешь?

– Нет, такого не бывало. Под фильм или сериал можно – нарезочку за винишком. Мне кажется, не один я такой. Что здесь такого?



– Нет страха по поводу зависимости?

– Нет, – сказал Милевский.

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