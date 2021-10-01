МИЛЕВСКИЙ: «Мы поругались с Суркисом, послали друг друга, я ушел из Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих взаимоотношениях с президентом клуба Игорем Суркисом:

«Мы часто созваниваемся с Игорем Суркисом. Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из «Динамо». Я хотел играть в Италии, и он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить. Но он не захотел. Мы поругались, послали друг друга на три буквы, ну и все. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал.

Прошло время. Я понимаю, что своими ограничениями он пытался делать нам благо, для команды. Я считаю, что он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, могу нормально говорить. Все в прошлом. Когда ты игрок, а он президент, он хочет как лучше, а ты – молодой, и не до конца понимаешь, почему он так делал. Сейчас понимаешь, когда постарше.

Он очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть легким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает очень разным. Главное – найти с ним общий язык. Он – типичный хозяин клуба, президент клуба, который очень требователен. Очень нелегкий человек».