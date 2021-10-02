Александр БАБИЧ: «Поступил звонок из Кривбасса. Это было неожиданно»

Наставник прокомментировал свое назначение в команду Первой лиги

  • 02.10.2021 21:13
  • 1054 просмотра
  • 2 комментария
Александр БАБИЧ: «Поступил звонок из Кривбасса. Это было неожиданно»
© fcmariupol.com

Наставник Александр Бабич рассказал о том, как принял предложение возглавить команду Первой лиги «Кривбасс».

«Поступил звонок на этой неделе от руководства клуба. Это было неожиданно для меня. Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В итоге остановились на моей кандидатуре. Понимаю, что работы будет очень много».

«Нужно поднять психологический настрой, видно, что ребята зажаты немного. Хочу, чтобы игроки работали с положительными эмоциями», - сказал Бабич.

Ранее клуб поставил задачу выхода в УПЛ. Сейчас команда занимает 2-е место.

Источник — ФК Кривбасс

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 02.10.2021 21:21
    -1
    Лучше бы взяли Шарана.
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 02.10.2021 21:19 (изменен)
    +3
    "Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В итоге остановились на моей кандидатуре." Видение Бабича оказалось в том, чтобы отклонить все кандидатуры и назначить себя
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