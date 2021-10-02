Александр БАБИЧ: «Поступил звонок из Кривбасса. Это было неожиданно»

Наставник Александр Бабич рассказал о том, как принял предложение возглавить команду Первой лиги «Кривбасс».

«Поступил звонок на этой неделе от руководства клуба. Это было неожиданно для меня. Объяснили, что есть группа кандидатов, и спросили мое видение. В итоге остановились на моей кандидатуре. Понимаю, что работы будет очень много».

«Нужно поднять психологический настрой, видно, что ребята зажаты немного. Хочу, чтобы игроки работали с положительными эмоциями», - сказал Бабич.

Ранее клуб поставил задачу выхода в УПЛ. Сейчас команда занимает 2-е место.