ВИДЕО. Шахтер объявил в розыск комментатора клубного канала Динамо

Официальный твиттер-аккаунт «Шахтера» тонко отреагировал на фейл комментатора матча между юношескими командами «горняков» и «Динамо».



Отметим, что комментатор очень долго не мог разобраться, в какой форме играют команды и отпраздновал первый гол «Шахтера», считая, что забило «Динамо».



«Wanted (разыскивается - ред.)! Комментатор матча «Динамо» - «Шахтер» на Dynamo TV, отзовитесь.



Шарфик «Шахтера» с автографом Даниила Гончарука - ваш», - сказано в сообщении донецкого клуба.