ВИДЕО. Шахтер объявил в розыск комментатора клубного канала Динамо

«Горняки» хотят вручить ему шарфик с автографом Даниила Гончарука

  • 02.10.2021 19:55
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ВИДЕО. Шахтер объявил в розыск комментатора клубного канала Динамо
© ФК Шахтер Донецк

Официальный твиттер-аккаунт «Шахтера» тонко отреагировал на фейл комментатора матча между юношескими командами «горняков» и «Динамо».
 
Отметим, что комментатор очень долго не мог разобраться, в какой форме играют команды и отпраздновал первый гол «Шахтера», считая, что забило «Динамо».
 
«Wanted (разыскивается - ред.)! Комментатор матча «Динамо» - «Шахтер» на Dynamo TV, отзовитесь.
 
Шарфик «Шахтера» с автографом Даниила Гончарука - ваш», - сказано в сообщении донецкого клуба.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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