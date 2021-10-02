ВИДЕО. Шахтер объявил в розыск комментатора клубного канала Динамо

Официальный твиттер-аккаунт «Шахтера» тонко отреагировал на фейл комментатора матча между юношескими командами «горняков» и «Динамо».
Отметим, что комментатор очень долго не мог разобраться, в какой форме играют команды и отпраздновал первый гол «Шахтера», считая, что забило «Динамо».
«Wanted (разыскивается - ред.)! Комментатор матча «Динамо» - «Шахтер» на Dynamo TV, отзовитесь.
Шарфик «Шахтера» с автографом Даниила Гончарука - ваш», - сказано в сообщении донецкого клуба.
Wanted! Коментатор матчу @DynamoKyiv – «Шахтар» на Dynamo TV, відгукніться.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 2, 2021
Шарфик «Шахтаря» з автографом Даниїла Гончарука – ваш 🧡⚒
#Shakhtar #ДинамоШахтар pic.twitter.com/mLIDqp4zXz
Источник — ФК Шахтер Донецк
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