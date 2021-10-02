ВИДЕО. Комментатор канала Динамо радовался голу Шахтера, перепутав команды

Бывает и такое

  • 02.10.2021 17:55
  • 2009 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Комментатор канала Динамо радовался голу Шахтера, перепутав команды
© ФК Шахтер Донецк

В матче Юношеского чемпионата Украины «Шахтер» U-19 сумел в Киеве обыграть «Динамо» U-19 со счетом 2:0.
 
Матч транслировал клубный канал киевского клуба и уже в начале встречи состоялся забавный фейл от комментатора, который перепутал команды. На четвертой минуте нападающий «горняков» Даниил Гончарук открыл счет, но комментатор подумал, что в белой форме играет «Динамо», и начал радоваться забитому мячу.

Но радость была недолгой, очень быстро выяснилось, что забили не киевляне.

 

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 02.10.2021 18:41
    0
    Комментатор - Хыба.
    Символично
    Ссылка
    Роман Романов
    online
    Роман Романов, 02.10.2021 18:36
    +1
    Ну и фиг.Главное Дончане победили Киевлянов.
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    Alexander Fandeev, 02.10.2021 18:24
    0
    Цей герой-юрка кириченко
    Ссылка
    rus
    rus, 02.10.2021 18:23
    0
    Это было смешно.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 02.10.2021 18:16
    +4
    Лошара галимая. Будет наказан
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 02.10.2021 18:12
    +2
    В этом факапе отражен весь уровень украинского футбола, включая журналистов и т.н. икспердов!
    Они только и умеют что за бабки от футбольных агентов троллить Петракова и сборную.
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 02.10.2021 18:12
    +8
    4 минута матча и комментатор не знает в какой форме команды? Нет слов..
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 02.10.2021 18:03
    -1
    Аххахаххахахха, какие же дебилы в фыка дыка работают)) Им забивают а они радуются)) Конченные)) И еще раз напомню, Гончарук был в системы дыка, но эти идиоты забыли его на сборы взять))
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    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 02.10.2021 18:02
    +4
    буває й таке )
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