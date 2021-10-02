ВИДЕО. Комментатор канала Динамо радовался голу Шахтера, перепутав команды

В матче Юношеского чемпионата Украины «Шахтер» U-19 сумел в Киеве обыграть «Динамо» U-19 со счетом 2:0.
Матч транслировал клубный канал киевского клуба и уже в начале встречи состоялся забавный фейл от комментатора, который перепутал команды. На четвертой минуте нападающий «горняков» Даниил Гончарук открыл счет, но комментатор подумал, что в белой форме играет «Динамо», и начал радоваться забитому мячу.
Но радость была недолгой, очень быстро выяснилось, что забили не киевляне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Символично
Они только и умеют что за бабки от футбольных агентов троллить Петракова и сборную.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.