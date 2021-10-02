Динамо U-19 проиграло Шахтеру, Бурда сыграл впервые с лета 2020 года

В матче Юношеского чемпионата Украины «Шахтер» U-19 сумел в Киеве обыграть «Динамо» U-19 со счетом 2:0.

В турнирной таблице после 10-ти туров «Шахтер» опережает «Динамо» на 6 очков.

Отметим возвращение на поле защитника киевлян Никиты Бурды, который из-за травмы не играл с лета 2020 года.

Чемпионат Украины U-19. 10-й тур

Динамо U-19 - Шахтер U-19 0:2

Голы: Гончарук, 4, Глущенко, 34

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук (Бурда, 46), Вивчаренко, Яцык, Скрипник (Горбач, 71), Царенко (Близниченко, 46), Волошин, Шулянский (Диалло, 46), Попов

Шахтер: Твардовский, Капинус (Бако, 69), Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Лосенко (Роспутько, 69), Глущенко, Сигеев (Гаврилюк, 65), Векленко (Пушкарев, 55), Гончарук