Динамо U-19 проиграло Шахтеру, Бурда сыграл впервые с лета 2020 года

«Динамо» проиграло, но команда может порадоваться возвращению Никиты Бурды

  • 02.10.2021 15:52
  • 2389 просмотров
  • 13 комментариев
Динамо U-19 проиграло Шахтеру, Бурда сыграл впервые с лета 2020 года
© shakhtar.com

В матче Юношеского чемпионата Украины «Шахтер» U-19 сумел в Киеве обыграть «Динамо» U-19 со счетом 2:0.

В турнирной таблице после 10-ти туров «Шахтер» опережает «Динамо» на 6 очков.

Отметим возвращение на поле защитника киевлян Никиты Бурды, который из-за травмы не играл с лета 2020 года.

Чемпионат Украины U-19. 10-й тур

Динамо U-19 - Шахтер U-19 0:2
Голы: Гончарук, 4, Глущенко, 34

Динамо: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук (Бурда, 46), Вивчаренко, Яцык, Скрипник (Горбач, 71), Царенко (Близниченко, 46), Волошин, Шулянский (Диалло, 46), Попов

Шахтер: Твардовский, Капинус (Бако, 69), Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Лосенко (Роспутько, 69), Глущенко, Сигеев (Гаврилюк, 65), Векленко (Пушкарев, 55), Гончарук

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
    DK1961, 02.10.2021 17:01
    0
    Володимир Ляшенко, 02.10.2021 16:45
    Дед, вы-то откуда знаете? Это ваш внук?
    Ржавые упорно соотносят мой возраст с дедом, просто не хотят замечать, что 1961-й в нике - просто год первого чемпионства Динамо. Ну да ладно, все лучше, чем ясельные посты любителей сборной пляжей сан-пауло
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 02.10.2021 16:45
    -1
    DK1961, 02.10.2021 16:35
    У ваших учатся
    Дед, вы-то откуда знаете? Это ваш внук?
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.10.2021 16:35
    0
    Володимир Ляшенко, 02.10.2021 16:34
    Опа, які ж ви динамофани виховані і культурні! Оксфорд з Гарвардом відпочивають
    У ваших учатся
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.10.2021 16:35
    +1
    Саша Заливадний, 02.10.2021 16:27
    Уебок кончающий раз в пятнадцатилетие......
    Думаю, что оно другую роль в этом процессе исполняет...
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 02.10.2021 16:34 (изменен)
    -2
    Саша Заливадний, 02.10.2021 16:27
    Уебок кончающий раз в пятнадцатилетие......
    Опа, які ж ви динамофани виховані і культурні! Оксфорд з Гарвардом відпочивають
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 02.10.2021 16:29
    -3
    Супер!
    https://www.youtube.com/watch?v=MqmfhuYeNCs
    І головній команді Шахтаря завтра треба зіграти не гірше.
    Ссылка
    Саша Заливадний
    Саша Заливадний, 02.10.2021 16:27 (изменен)
    -1
    Face Control, 02.10.2021 15:54
    Очень хорошо, Шахтёр снова унизил развпятьлетних.
    Уебок кончающий раз в пятнадцатилетие......
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.10.2021 16:05
    +5
    IngvarS, 02.10.2021 15:58
    Выложились кияне в Мюнхене разбирая баварский молодняк 4-0... Видимо как и у более старших товарищей печенки уже не пашут на полную силу из-за употребления алкоголя. А с печенью алкаша без специальной серьезной физиотерапии очень трудно выводить из организма молочную кислоту. Закисленный организм - это трудность принятия решений, замедление движений и реакций, травмы обусловленные вымыванием кальция из костей и сухожилий...
    Ну и зачем свои увлечения другим приписывать?
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.10.2021 16:03
    +6
    Face Control, 02.10.2021 15:59
    Всё дело в том, что у немцев там играл 4 состав региональной лиги.
    Все дело в том, что размер твоего мозга давно сформирован ахметовым - 1,5 инфузории
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 02.10.2021 15:59
    -11
    IngvarS, 02.10.2021 15:58
    Выложились кияне в Мюнхене разбирая баварский молодняк 4-0... Видимо как и у более старших товарищей печенки уже не пашут на полную силу из-за употребления алкоголя. А с печенью алкаша без специальной серьезной физиотерапии очень трудно выводить из организма молочную кислоту. Закисленный организм - это трудность принятия решений, замедление движений и реакций, травмы обусловленные вымыванием кальция из костей и сухожилий...
    Всё дело в том, что у немцев там играл 4 состав региональной лиги.
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 02.10.2021 15:58
    -10
    Выложились кияне в Мюнхене разбирая баварский молодняк 4-0... Видимо как и у более старших товарищей печенки уже не пашут на полную силу из-за употребления алкоголя. А с печенью алкаша без специальной серьезной физиотерапии очень трудно выводить из организма молочную кислоту. Закисленный организм - это трудность принятия решений, замедление движений и реакций, травмы обусловленные вымыванием кальция из костей и сухожилий...
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 02.10.2021 15:54
    -12
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 02.10.2021 15:54
    -11
    Очень хорошо, Шахтёр снова унизил развпятьлетних.
    Ссылка
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