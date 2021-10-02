Монфис впервые за 20 месяцев сыграет в финале турнира ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира ATP 250 в Болгарии.



В полуфинальном матче муж Элины Свитолиной обыграл Маркоса Хирона из США.



София. Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция) – Маркос Хирон (США) – 7:5, 6:0

Соперником Гаэля за титул станет Янник Синнер из Италии.



Последний раз Монфис играл в финале турнира ATP 20 месяцев назад, когда защитил титул в Роттердаме.