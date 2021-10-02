Монфис впервые за 20 месяцев сыграет в финале турнира ATP

Муж Элины Свитолиной будет сражаться за титул в Софии

  • 02.10.2021 19:32
  • 718 просмотров
  • 1 комментарий
Монфис впервые за 20 месяцев сыграет в финале турнира ATP
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира ATP 250 в Болгарии.
 
В полуфинальном матче муж Элины Свитолиной обыграл Маркоса Хирона из США.
 
София. Полуфинал 
Гаэль Монфис (Франция) – Маркос Хирон (США) – 7:5, 6:0

Соперником Гаэля за титул станет Янник Синнер из Италии.
 
Последний раз Монфис играл в финале турнира ATP 20 месяцев назад, когда защитил титул в Роттердаме.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 02.10.2021 19:45
    +2
    Эхх жаль матч с Новаком в Дубае и корона сломала его, но щяс постепенно начал добавлять, ещё бы титул взял для уверенности
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