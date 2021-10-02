Монфис впервые за 20 месяцев сыграет в финале турнира ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в финал турнира ATP 250 в Болгарии.
В полуфинальном матче муж Элины Свитолиной обыграл Маркоса Хирона из США.
София. Полуфинал
Гаэль Монфис (Франция) – Маркос Хирон (США) – 7:5, 6:0
Соперником Гаэля за титул станет Янник Синнер из Италии.
Последний раз Монфис играл в финале турнира ATP 20 месяцев назад, когда защитил титул в Роттердаме.
Источник — Sport.ua
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