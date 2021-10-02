Олег ДУЛУБ: «Львов полностью переиграл Днепр-1. На их стороне была удача»

Наставник «Львова» Олег Дулуб считает, что поражение 0:1 в матче УПЛ от «Днепра-1» не является справедливым.

«Мы полностью переиграли команду «Днепр-1». По моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи. После гола Довбика нам нужно было играть в атаку, и мы превзошли соперника по всем показателям».

«Думаю, мы минимально заслуживали ничейного результата. Удача была на стороне «Днепра-1», а от нас отвернулась», - сказал Дулуб.