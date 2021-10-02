Олег ДУЛУБ: «Львов полностью переиграл Днепр-1. На их стороне была удача»

Тренер считает, что результат несправедливый

  • 02.10.2021 19:42
  • 367 просмотров
  • 2 комментария
Олег ДУЛУБ: «Львов полностью переиграл Днепр-1. На их стороне была удача»
© pfclviv.com

Наставник «Львова» Олег Дулуб считает, что поражение 0:1 в матче УПЛ от «Днепра-1» не является справедливым.

«Мы полностью переиграли команду «Днепр-1». По моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи. После гола Довбика нам нужно было играть в атаку, и мы превзошли соперника по всем показателям».

«Думаю, мы минимально заслуживали ничейного результата. Удача была на стороне «Днепра-1», а от нас отвернулась», - сказал Дулуб.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 02.10.2021 19:57
    0
    прям как Черноморец сегодня "переиграл" Колос... реализовывать надо,господа,реализовывать...
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 02.10.2021 19:51
    -2
    Удача і сепаратист копієвський! Один дурний шарік залетів... Повезло...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности