Средний палец и удар в голову. Известны подробности инцидента в Хмельницком

Скандалом закончился поединок 11-го тура в Первой лиге между «Подольем» и «Олимпиком» в Хмельницком.
Сразу после финального свистка футболисты «Подолья», недовольные отмененными двумя забитыми в ворота гостей мячами, имели вопросы к арбитру Игорю Бичу. На сторону рефери стало несколько футболистов «Олимпика».
Когда команды уже покидали поле, капитан «Олимпика» Иван Билый позволил себе провокационный жест в сторону болельщиков, показав им средний палец и был наказан красной карточкой.
По информации источника, уже в подтрибунном помещении вратарь гостей Владислав Рыбак ударил футболиста «Подолья» и тоже увидел перед собой красную. Теперь это поведение игроков «Олимпика» будет рассмотрено на заседании КДК УАФ и им не избежать длительной дисквалификации.
Два гола «Подолья» были отменены из-за того, что в первом случае был офсайд, а во втором - игрок хозяев забил мяч рукой.
Нервозность на трибунах вызвало то, что во втором эпизоде арбитр сначала неудачно сделал жест, напоминающий фиксацию взятия ворот.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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