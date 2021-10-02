Средний палец и удар в голову. Известны подробности инцидента в Хмельницком

Скандалом закончился поединок 11-го тура в Первой лиге между «Подольем» и «Олимпиком» в Хмельницком.



Сразу после финального свистка футболисты «Подолья», недовольные отмененными двумя забитыми в ворота гостей мячами, имели вопросы к арбитру Игорю Бичу. На сторону рефери стало несколько футболистов «Олимпика».

Когда команды уже покидали поле, капитан «Олимпика» Иван Билый позволил себе провокационный жест в сторону болельщиков, показав им средний палец и был наказан красной карточкой.



По информации источника, уже в подтрибунном помещении вратарь гостей Владислав Рыбак ударил футболиста «Подолья» и тоже увидел перед собой красную. Теперь это поведение игроков «Олимпика» будет рассмотрено на заседании КДК УАФ и им не избежать длительной дисквалификации.



Два гола «Подолья» были отменены из-за того, что в первом случае был офсайд, а во втором - игрок хозяев забил мяч рукой.



Нервозность на трибунах вызвало то, что во втором эпизоде арбитр сначала неудачно сделал жест, напоминающий фиксацию взятия ворот.