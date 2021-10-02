Средний палец и удар в голову. Известны подробности инцидента в Хмельницком

После матче Первой лиги разыгралась настоящая драма, КДК УАФ займется этим вопросом

  • 02.10.2021 18:30
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Средний палец и удар в голову. Известны подробности инцидента в Хмельницком
© ФК Подолье

Скандалом закончился поединок 11-го тура в Первой лиге между «Подольем» и «Олимпиком» в Хмельницком.
 
Сразу после финального свистка футболисты «Подолья», недовольные отмененными двумя забитыми в ворота гостей мячами, имели вопросы к арбитру Игорю Бичу. На сторону рефери стало несколько футболистов «Олимпика».

Когда команды уже покидали поле, капитан «Олимпика» Иван Билый позволил себе провокационный жест в сторону болельщиков, показав им средний палец и был наказан красной карточкой. 
 
По информации источника, уже в подтрибунном помещении вратарь гостей Владислав Рыбак ударил футболиста «Подолья» и тоже увидел перед собой красную. Теперь это поведение игроков «Олимпика» будет рассмотрено на заседании КДК УАФ и им не избежать длительной дисквалификации.
 
Два гола «Подолья» были отменены из-за того, что в первом случае был офсайд, а во втором - игрок хозяев забил мяч рукой.
 
Нервозность на трибунах вызвало то, что во втором эпизоде арбитр сначала неудачно сделал жест, напоминающий фиксацию взятия ворот.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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