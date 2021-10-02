ВИДЕО. Перед матчем первой команды. Шахтер U-19 обыграл Динамо U-19

В матче юношеского чемпионата Украины Шахтер U-19 обыграл Динамо U-19 со счетом 2:0 и оторвался в таблице на 6 очков.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В матче юношеского чемпионата Украины Шахтер U-19 обыграл Динамо U-19 со счетом 2:0 и оторвался в таблице на 6 очков.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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