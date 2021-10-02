ВЕРНИДУБ: «После финального свистка боялся, чтобы не подскочило давление»

Наставник «Шерифа» – о сенсационной победе над «Реалом» в Мадриде

  • 02.10.2021 16:40
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ВЕРНИДУБ: «После финального свистка боялся, чтобы не подскочило давление»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» рассказал об эмоциях после победы над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Первый выброс адреналина в организм начался на 90-й минуте, когда Тилль забил сумасшедший мяч. Это было что-то потрясающее: концовка матча – и такой гол! Разыграли парни просто супер: с аута, все грамотно – вообще вопросов нет! А потом снова почувствовал адреналин, когда прозвучал финальный свисток. После этого было столько счастья! В тот момент предела радости не было, был настоящий срыв башки (улыбается).

Понятно, что мы сотворили на «Сантьяго Бернабеу» Бог весть знает что! Это было ясно по тому, что меня буквально колотило после окончания матча. Адреналин настолько поднялся, что словами не передать! Я переживал, чтобы меня не «накрыло» повышенное давление и не пострадало здоровье. Самое важное, что это случилось, другого такого ощущения мне и не надо было! Я в то мгновенье словно не понимал реальность происходящего, но видел, как радуются ребята. Это потрясающе! Такие моменты в жизни дорогого стоят», - сказал Вернидуб.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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